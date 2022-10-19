《纽约时报》报道：中共20大，民众保持沉默

2022年9月18日，星期日，北京。人们戴着口罩从欢迎党的二十大召开的鲜花装饰旁走过。长期执政的中国共产党将于10月16日召开二十大，一般预计习近平将在会上获得第三个五年任期。

10月17日《纽约时报》刊登该报驻北京记者王月眉(Vivian Wang)关于中中共20大的报道，写道：习近平即将迎来第三个任期之际，这次党代会本应成为他的巅峰时刻，但社会上的情绪却并没有那么喜庆。

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20大开幕的周日上午在北京市中心，车流稀少。在几个拥有巨大户外LED屏的大型购物中心，经常播放新闻的屏幕处于黑屏状态。在其中一个屏幕下方站着的一名保安说，从前一天开始，屏幕就关了，但他也不知道原因。他原本还一直期待屏幕上会播放二十大直播。

在中国，由于审查严密，而且人们担心发表偏离官方路线的观点会遭到报复，政治几乎从来不是一个公开讨论的话题。但今年，北京和全国各地的气氛可能更加沉默，因为当局进一步决心对本周的20大会议过程保持全面控制。

报道说：习近平在周日的讲话中重申了政府对清零政策的坚持，最近几周，该政策使数千万人困在某种形式的封锁中，并拖累了经济的增长。上海在6月才从一次令人痛苦的封城中解脱出来，随着许多区重新出现病例，娱乐场所现已关闭。在北京，尽管政府决心不让疫情蔓延到首都，但病例仍在增加，当局已下令一些酒吧和餐馆无限期关门，并加强了对强制性定期核酸检测的检查。

在大会召开前的几天里，北京城里到处都是警察，在通往市中心的几条干道上，大多数汽车、自行车和行人都被禁止进入，路人会被拦下检查身份。周四发生了一次罕见的公开抗议活动，有人将两条谴责习近平的条幅挂在一座立交桥上，之后被迅速移除。此后当局进一步加强了警力部署。

许多北京居民似乎决心避免讨论这次会议。

《纽约时报》记者王月眉的报道写道：周日，在朝阳区一个热闹的公园里，几个人拒绝与我谈论他们是否关注了大会新闻。一名男子倒是同意了，但后来他的女儿提出反对，要求删除谈话录音。该男子和他的女儿离开后不久，五名警察走近我，要求查看身份证明并询问我来公园的目的。

在网上，大会的官方宣传与公众相对沉默之间的对比十分鲜明。云南警方和上海消防部门的官方微博分享了职工认真观看开幕转播的照片。但普通社交媒体用户分享想法的空间受到严格限制。

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