德媒：中国已成为几乎无法估算的风险

德国/中国

据德国电视一台报道，中国充满了自信和市场力量，但中国已成为几乎无法估算的风险。由于欧盟在许多领域对中国的依赖性很大，人们的担忧也在增加。尤其是德国被认为是脆弱的。要求摆脱依赖的声音在增加。

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欧洲人最后一次试图对中国的强人施加压力的结果是失败。那是在四月初，俄罗斯在乌克兰的破坏刚刚达到一个顶峰时，欧盟委员会主席冯德莱恩希望与习近平达成协议。但习近平回绝了欧盟委员会主席的要求。冯德莱恩随后只好说，“如果中国不支持欧洲的制裁，它至少不应该破坏这些制裁”，否则中国将“在欧洲声望大跌”。习近平对此不以为然，他没有反对普京，但建议欧洲人为了自己而减少自己对美国的依赖。

最迟从那时起，布鲁塞尔很清楚，欧盟必须重新摆放与中国的关系。北京的强人不会被收服，甚至不会反对普京的侵略。这就是为什么与中国密切的经济关系现在被看作是一个几乎难以估算的风险。对中国的依赖实在是太大了。

冯德莱恩五个月后在斯特拉斯堡的会议上说，“锂和稀土将很快比石油和天然气更重要。”但中国几乎主导了这个领域的整个市场。世界上几乎90%的稀土是在中国加工。

德国对外关系委员会的中国问题专家Tim Rühlig说，习近平在二十大的演讲“应该让德国和欧洲的经济精英们深感担忧，因为习近平已经明确表示，他不会放弃台湾，必要时将使用武力”。他“不回避战争”。

可以肯定的是，如果中国对台湾进行任何军事侵略，西方将会采取严厉的经济制裁，至少和对俄罗斯的制裁一样严厉。这将对德国造成最严重的打击。欧盟没有任何一个国家像德国那样依赖与中国的贸易。Ruelig认为，并不是整个德国经济都依赖中国，但中心部门，特别是汽车工业和化工业依赖中国。德国大公司的整个商业模式因此受到威胁。

化工巨头巴斯夫目前正在中国投资100亿欧元，这被认为是该公司历史上几乎前所未有的承诺。大众汽车也继续依靠与北京的良好关系。大众汽车在中国销售的新车占总数的40%。即使新疆人权问题也无法打消大众集团对良好业务的喜悦。

Tim Rühlig认为，德国政界当然可以采取对策，比如，不再通过国家担保来保障德国企业在华投资。

经济部长哈贝克最近限制了对风险的缓冲，并拒绝了一些投资担保。绿党籍经济部长哈贝克和绿党籍外交部长贝尔博克均希望对北京采取更强硬的立场。但社民党籍总理府的语气比较温和，似乎仍在希望与中国合作。

绿党籍欧盟议会议员Reinhard Bütikofer要求德国政府现在减少其依赖性。他认为，中国正在走经济民族主义的道路，在与西方脱钩。中国领导层认为，可以通过独立来加强自己的权力地位。同时，他们试图让国际投资者依赖中国，以便在必要时能够利用他们来对付这些国家的政府。

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