曼城领馆殴人事件扩大：总领事郑𣌀原终承认扯人头发 惟称这是其责任去维护尊严

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中国驻曼彻斯特领事馆人员把和平示威者拉入馆内围殴事件演变成外交事件，但中国外交部仍然否认袭击示威者，涉事的总领事郑曦原接受英国电视台访问时继续否认有袭击人，但被追问时承认有拉扯受袭示威者的头发，但这是他维护国家和领导人尊严的责任(my duty)之举。

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在「天空新闻」于英国时间昨(19日)晚深夜发布的专访中，有走出领事馆去踢「天亡中共」直幡的总领事郑𣌀原，否认袭击任何人，亦没有让他同僚打任何人，反指是示威者打他的人。记者随即指出他的说法有误，指从片段可见，郑有扯那示威者的头发；这时，郑改口说，那是因为那人辱骂(abuse)「(我的)国家、我的领导人，我认为这是我的责任命(去扯他的头发)」。他续称，任何一个外交人员碰上这样的情况都应该这样做，以维护国家和人民的尊严。

他又说，事发时情况紧急，他有感同僚「生命受威胁」，只想控制局面，分开同僚与那人。

郑曦原又为领事馆人员的行为辩护，指事件起源是示威者的展品和言语无礼，不可接受。他曾要求对方撤除那些物品，但遭拒绝。在他回复曼城警方的信函中，他形容，那些横额有大量冒犯性形象和口号，其中一幅图象更在中国国家主席习近平的颈部套上绳套。

根据网上流传的片段，郑和一些领事馆人员走出馆外，郑去踢横额，而其他人则去抢一幅讽刺习近平的巨型漫画，于是触发肢体冲突。

中国外交部之前亦否认事件，反指「滋扰分子非法进入」领事馆。但其后有领事馆的闭路电视片段流出，明显见到是领事馆人员把一名示威者扯入领馆范围，接着有7至8人围殴该示威者，甚至把他按在地上打，而郑曦源则反指示威者倒地后还用脚踢他同僚。

由香港移居曼城的陈姓示威者昨亦举行记者会忆述遇袭情况，形容领事馆人员的行为野蛮，对方把他推向铁闸，对他拳打脚踢，他坚持不了，终被推倒在地。他甚至以为自己会死掉。

和平示威者被曼城领事馆人员扯入领馆范围殴打事件在16日中共二十大开幕礼期间发生，惹来英国热议，在不少国会议员要求下，英国外交部18日召见中国驻英国临时代办杨晓光，就事件表达关切，要求中国尊重英国法律。不过，中国继续否认打人。在英港人计划在下周日(23日)举行集会，以示抗议。

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