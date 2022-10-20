特拉斯辞职：美法表示关切希望恢复政治稳定 英在野党呼吁举行大选

英国/首相/美国/法国/政治

英国首相特拉斯20日宣布辞去首相职务和执政党保守党党首职务后，美国称将与英国继续保持密切合作；法国总统马克龙希望英国迅速恢复稳定。英国保守党新党首参选人提名流程周四晚间开始、24日结束；前首相约翰逊、前财政大臣苏纳克、现任下议院领袖莫当特都是党首热门人选。现任财政大臣亨特放弃参选。英国在野党呼吁举行全国大选。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美国总统拜登周四在一份声明中表示，美英之间的长期友谊和稳固联盟将保持不变。拜登并承诺在特拉斯辞去首相职务后，美国将继续与英国政府密切合作。拜登并感谢特拉斯在一系列问题上与美国合作，包括追究俄罗斯在乌克兰发动战争的责任，华盛顿将继续与英国政府紧密合作，共同应对两国面对的挑战。

白宫一位高级官员此前表示，无论谁人接替特拉斯出任英国首相，美国都将与特拉斯的继任人保持密切关系。

法国总统马克龙周四表示，希望英国政治在特拉斯辞职后迅速恢复稳定。马克龙说，本周还与特拉斯举行会谈，"建立了良好的工作关系"。马克龙表示，希望英国能够尽快恢复稳定，继续向前迈进。在乌克兰战争、能源紧张及危机四伏的背景下，英国的政治稳定极为重要。

据英国保守党表示，新的党首参选人提名流程周四晚间开始、24日结束；如果届时仅一位有意角逐党首者达获100位党籍国会议员支持的门槛，此人将自动成为英国新一任首相。

这意味英国民众最快24日就能迎来新首相。负责党首选举事务的保守党团"1922委员会"（1922 Committee）周四晚间发布选举流程与规则。根据新规则，有意争取党首一职的党籍国会议员需获至少100位同僚提名，提名方式位签名或透过电子邮件致函1922委员会。由于保守党国会议员总计357人，这意味最多只会有3人角逐党首。

根据媒体公布的民意调查结果，于7月底辞职的约翰逊、前财政大臣苏纳克、现任下议院领袖及枢密院议长莫当特都是党首热门人选。现任财政大臣亨特放弃参选。

据英国民意与市场调查公司"舆论"（YouGov）18日发布、取样530名保守党一般党员的民调结果，55%受访者认为特拉斯应请辞，接替她的理想人选，排名第1至第3依序是约翰逊（32%）、苏纳克（23%）、国防大臣华莱士（Ben Wallace，10%）。

英国在野党呼吁举行全国大选。在野工党领袖斯塔默及自由民主党党首戴维都表示，应该进行全国大选。斯塔默表示，保守党不再拥有执政资格，保守党政府在过去数年创出历来最高的税收，民众的生活成本不断上升，造成危机。戴维表示，约翰逊令全国失望，特拉斯破坏国家经济，在在证明保守党不再适合带领英国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅