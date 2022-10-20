白宫：伊朗派员到克里米亚 助俄罗斯以无人机攻击乌克兰

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美国白宫周四表示，伊朗派员到克里米亚半岛，协助俄罗斯部队以伊朗制造的无人机攻击乌克兰。克里米亚半岛属于乌克兰，2014年遭俄罗斯併吞。欧盟宣布对伊朗制裁，乌克兰表示欢迎。英国也将加入对伊朗实施新制裁之列。

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法新社报导，白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比周四向媒体表示："据我们评估，伊朗军事人员在克里米亚半岛（Crimea）现场协助俄罗斯进行这些行动。"

柯比表示，克里米亚的伊朗人是训练人员和技术支援工作人员，操纵无人机的是俄罗斯人。这些无人机已严重毁损乌克兰的基础建设。

柯比指："伊朗当局以现场和提供武器等方式直接涉入（俄乌冲突），这些武器攻击乌克兰平民与民用基础建设。" 他表示，"美国将采取一切方式揭发、遏止、对抗伊朗提供这些攻击乌克兰人民的武器。"

柯比并提到："我们会继续大力施行美国对俄罗斯与伊朗武器交易的制裁。"

另据报道，欧盟周四宣布，将对3名伊朗将军以及伊朗一家军火公司实施制裁，因为伊朗涉嫌向俄罗斯提供用于轰炸乌克兰的无人机。

法新社报导，欧盟轮制主席国捷克表示，"经过3天的会谈，欧盟各国大使同意针对那些供应无人机的实体进行制裁"。据称，被欧盟列入黑名单的公司是沙赫德航空工业（Shahed Aviation Industries），3位高级军官则分别是巴格里（Mohammed Hossein Bagheri）、古莱希（Sayed Hojatollah Qureishi）以及阿加贾尼（Saeed Aghajani）。

乌克兰外长库列巴周四在推特上发文赞扬这一举动，库列巴表示，"在我周一呼吁对伊朗实施制裁后，欧盟迅速采取了行动，我对此表示欢迎，因为伊朗帮助俄罗斯杀害乌克兰人，又破坏我们的能源基础设施。"

俄罗斯方面则对欧盟发出抗议，俄罗斯外交部发言人札哈洛娃在记者会上说，"目前一切对伊朗的举动只为了一个目标：对这个国家施压。华盛顿也为此正在鼓动北约还有欧盟支持这个立场。"

英国也将加入对伊朗实施新制裁行列，以回应伊朗向俄罗斯“提供无人机”。

英国外交大臣克莱弗利周四表示，英国将很快对伊朗实施新的制裁措施，以“回应伊朗提供无人机，攻击乌克兰的民用目标和关键基础设施”。克莱弗利在推特上写道，“不能允许伊朗违反联合国决议。”

伊朗此前一直否认曾向俄罗斯提供这类无人机。

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