美军将领示警中最快2022年犯台 白宫：没有冲突理由

台湾/美国/中国/武力

美军高级将领示警"中国可能最快在今年入侵台湾"。白宫国安会战略沟通协调官柯比表示，美方尽一切可能对此监控，但重申没有爆发冲突的理由，美方不希望片面改变现状，更绝对不愿因武力而改变。布林肯再次重申：北京希望加速统一，可能不择手段，美国会竭尽所能确保台湾具备防卫能力。

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中央社消息，美国海军军令部长吉尔迪（Michael Gilday）上将周三在大西洋理事会（Atlantic Council）一场对谈中表示，"中国最快可能今年入侵台湾，美军必须准备应对"，此番言论凸显美国对北京犯台意图的高度警戒。

柯比（John Kirby）周四在媒体简报上被问及此事时表示，美方尽可能对此监控，但不愿说明美方的情报评估。

柯比重申美方立场表示，没有爆发冲突的理由。美方的对台立场与对一中政策的坚持不变，美方持续寻求协助台湾增强自我防卫能力方法的事实也没有改变。美方不乐见片面改变台海现状，肯定不希望是因武力而改变，"这绝对没有理由发生"，因为美方的对台立场与对台自我防卫方式并未改变。

美国防部发言人空军准将赖德（Patrick Ryder）周四在媒体简报中也多次被问及此事。他表示，中国依然是步步进逼的挑战，美方对中国在区域的胁迫与挑衅行为感到担忧，美方的重心是与区域盟友与伙伴合作，确保印太区域自由开放且安全稳定。

赖德也重申美国遵循一中政策，并依循台湾关係法承诺，支持台湾自我防卫。

美国国务卿布林肯也在17日示警，北京决心在更快时间内实现统一。布林肯周三接受美国广播公司新闻网（ABC）节目"早安美国"（Good Morning America）专访时再次表示，北京希望加速统一，且可能不择手段，包括透过胁迫、施压甚至在必要时动武等。他并重申，美国会竭尽所能确保台湾有防卫能力。

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