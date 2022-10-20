美国宣布限制后 中国召集芯片公司紧急开会

美国/中国/芯片

图为计算机电路板上的半导体芯片2022年2月25日拍摄

路透社引述彭博的消息说，过去一周，中国工业信息部召集中国领先的半导体企业举行一系列紧急会议，评估美国限制芯片出口带来的损失。

广告 继续浏览后续

据彭博社10月20日周四透露，参加这些闭门会议的企业包括长江存储科技有限责任公司（YMTC）和超级计算机专家曙光信息产业有限公司。

该消息说，拜登政府本月通过一套全面出口管制措施，包括限制某些先进芯片和芯片设备工具的销售，试图减缓北京在技术和军事上的进步。

专家们表示，华盛顿这个新规则将产生广泛的影响，会减缓中国发展芯片产业和推进军事武器、人工智能、数据中心和其他由“超级计算机”和“高端芯片”驱动领域的商业与国家研究的努力。

据彭博社报道，许多与会者认为，美国这个限制措施，对于他们的行业及中国经济脱离美国技术的雄心来说，意味着厄运。

路透说，长江存储科技有限责任公司（YMTC）和超级计算机专家曙光信息产业有限公司，以及工信部都没有立即回复他们提出的评论请求。

上周日，中国国家主席习近平在中共20大开幕报告中，号召其国家在“核心技术”方面"赢得战斗"。

该报道引述专家们说，习近平这份工作报告可能预示着北京要进行推进“科技产业“的全面改革，要通过更多国家主导的支出和干预来对抗美国的压力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅