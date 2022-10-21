德国总理宣布将于十一月初访问中国

德国/中国

德国总理奥拉夫·朔尔茨周五宣布，他将于11月初对中国进行正式访问，此行将是欧盟国家领导人自从新冠疫情以来首次访问中国。也是德国总理上台后对中国的首次访问。

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正在布鲁塞尔出席欧盟峰会的朔尔茨表示，此次访华计划酝酿已久。

据德国媒体报道，此次访问将在11月3-4日左右进行。

周五在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上， 欧盟与中国的关系被提上议程，在北京和华盛顿之间的紧张关系日益加剧的背景下，欧盟27个成员国寻求确定对北京的共同立场。

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔表示，欧盟拒绝对中国 "天真"，但希望避免与北京 "系统性对抗的逻辑"。

中国是德国最大的经济伙伴；也是德国汽车行业的一个重要市场，不过，德国新政府上台之后对华立场更加强硬。

德国政府负责外交和经济的绿党部长主张对北京采取更坚定的立场，特别是在人权问题上。

外交部长安娜莱娜·贝尔博克最近呼吁，决不能再依赖一个不认同欧盟价值观的国家，冒着使自己 "在政治上容易受到讹诈 "的风险，呼吁不要再犯与对待俄罗斯一样的政策 "错误"。

而总理朔尔茨的立场则更加谨慎，他认为绝不能脱离某些国家，必须继续与中国做生意。

朔尔茨还因为支持出售汉堡港的部分股份给中国企业而备受德国政界与舆论的谴责。周五再布鲁塞尔举行的记者会上，朔尔茨表示，出售汉堡港的计划尚未决定，他还辩解说，并不计划出售整个港口，而只是出让其中部分股权，这在欧洲其他国家早有先例。

德国媒体本周披露说，德国计划将欧洲第三大港汉堡港的股权的35%出让给中国的国有公司中远集团。该出让计划受到德国六个联邦部委--经济部、内政部、国防部、财政部、交通部和外交部的反对。德国的情报与反间谍部门也反对政府出让这一被认为是关键性的基础设施。

倘若德国政府在10月底前不反对这项交易，该决定将被批准。

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