中共第二十届中央委员名单公布 李克强等4常委不在名单内

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中国共产党第二十次全国代表大会周六(10月22日)上午在北京闭幕。大会产生新一届中央委员会，新华社公布205人的中央委员会委员名单，位列十九届中央政治局常委的总理李克强、全国人大委员长栗战书、全国政协主席汪洋和副总理韩正都不在名单之列，意味4人都不会连任政治局常委；国家主席习近平、中共中央书记处书记王沪宁及中纪委书记赵乐际等3名现任政治局常委，当选中央委员，意味习近平将连任党总书记，迈向第3个5年执政任期，而王沪宁及赵乐际亦有机会连任下届政治局常委。

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根据新华社公布的名单，中共第二十届中央委员会委员共有205名，另有候补委员171名。中共第二十届中央纪律检查委员会委员133名。第十九届中共中央政治局7名常委中有4人未进入中央委员会，可能面临退休。另外3人留任，除了习近平被普遍认为将继续担任领导人外，其他两位的具体职位还有待确认。

在205名二十届中央委员会委员中有8名非十九届政治局委员的副国级领导人。没有连任中央委员的副国级领导人有中央统战部部长尤权、中央军委委员兼国防部部长魏凤和、中央政法委副书记赵克志等。

外交系统方面，驻美大使秦刚首次跻身中央委员会；首次当选中委的二十大代表，还包括中央对外联络部部长刘建超。港澳台系统方面，香港中联办主任骆惠宁、国台办主任刘结一没有连任中央委员，现年59岁的澳门中联办主任郑新聪，则首次当选中央委员。

商务财经系统方面，商务部部长王文涛晋身中央委员会，副部长王受文亦在名单上。中国证监会主席易会满，则由候补中委进入二十届中委名单。

中共二十大闭幕会后，将于明日（23日）召开中共二十届一中全会，推选总书记、政治局常委及委员，并根据政治局常委会提名，通过中共中央书记处成员，决定中共中央军委正副主席与委员，批准新一届中纪委第一次全体会议选出的正副书记和常委人选。

据新华社报道，中共新一届政治局常委将在一中全会结束后（北京时间23日中午12时许）亮相，同中外记者见面。

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