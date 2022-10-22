前中国国家主席胡锦涛被“请”离二十大闭幕式会场

中国/二十大/胡锦涛

周六（10月22号） 中共二十大闭幕式上，出现了极不寻常的一幕，在会议中，前国家主席胡锦涛被工作人员劝离现场，而他显然不情愿。法新社周六还报道，最近胡锦涛的名字似乎在中国互联网上遭审查。

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2003年至2013年间担任中国党政军最高领导人的胡锦涛今年79岁。从视频上看，当工作人员突然走到坐在主席台上的他身边时，他显然莫名其妙，工作人员首先拿走了他的眼镜，接着尝试搀扶他离席时，胡锦涛右手明显缩回去，不愿离席；工作人员其后试图从背后架起，也被胡拒绝。当时，胡锦涛桌上的开会文件已被移到坐他左侧的全国人大委员长栗战书桌前，工作人员持续企图搀扶胡锦涛离席，胡锦涛面露不悦说了几句话，还试图去拿放在习近平桌上的文件，被习近平伸手拒绝。

栗战书随后将文件交给工作人员，工作人员不停劝说下，终于把胡锦涛搀扶起身离席，但胡站立后又与工作人员争执僵持；在旁的栗战书一度欲起身协助，但身旁的常委王沪宁从背后点了栗战书一下，示意他不要介入。

工作人员坚持下，胡锦涛最终被劝说离开，显然是不情愿的，因为他在两次试图再次坐回座位无果后，最后被人拉住胳膊，在陪同下离开。他经过习近平时，转身向习近平说了两句，习近平仅点两次头；随后胡锦涛又伸手拍了李克强的肩头一下，这才离开会场。整个过程不到1分钟。李克强今天未出现在新一届中央委员名单，已确定被习近平提前退休。

视频中，主席台上其他的所有人士似乎都无动于衷，没有感到任何意外和惊讶的表现。胡锦涛并未显示出身体不适的情况，他被搀扶离开会场时，步伐也很稳。

据法新社，这一幕发生在记者进入北京人民大会堂报道中国共产党大会闭幕式后不久。 也是在中共2300多名代表一致投票将习近平的 "核心作用 "纳入党章之前。

欧亚集团的分析师尼尔-托马斯评论说："目前还不清楚是什么原因促使这样做的，是为了对抗习近平的权力，还是让一个老人的不愉快的时刻。" 而"在没有进一步信息的情况下，很难对这一事件与中国政治之间的关系作出任何结论。"

还是据法新社， 周六下午，"胡锦涛 "这个名字出现在社交网络微博上，相当于中国的推特，受到审查。只有前一天的信息，以及来自官方账户的信息可用。

中央社称，这段影片曝光后，似乎更坐实了胡锦涛对习近平连任不满的联想。但事发前，胡锦涛究竟与身旁的习近平发生了什么事，仍不得而知。

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