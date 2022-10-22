法媒：中国利诱招募法军退役飞行员

中国/军事

英国国防部日前就中国招募英国飞行员训练解放军空军发出警告后，加拿大、英国、澳洲媒体纷纷报导，称北京可能以数十万美元为诱饵，招募西方国家退役空军协助中国训练军事飞行员。法国媒体报道，法国前飞行员也是中国解放军的招募目标。

广告 继续浏览后续

神秘的坠机外籍教官或是法国人

费加罗报报道称，今年4月，一支短片在社群网站上疯传，画面显示解放军空军飞机在河南商丘坠毁后，两名飞行员跳伞成功，一位是中国飞行员，另一位显然是外籍人士。中国飞行员打电话报告紧急情况，并向录影中的现场民众解释：我是中国人，他是我们教练，别拍照。外流影片让外界注意到中共招募外籍人士训练中国军队的状况，据费加罗报指出，影片中的外籍教练带有法文口音，并证实这名和中国学员一起逃脱险境的外籍教练确为一名法国空军资深退役军官，是中国重金聘请的“佣兵”，以加速中国军队训练，并向解放军传授北约空军所采用的战略。

月薪2万欧元

积极的招募活动仍在继续，一位前海军飞行员向费加罗报的独家证词揭示了这一点，他最近被一家位于南非的神秘公司接触过。曾在法国航母戴高乐号上担任过超级军旗攻击机（Super Etendard）飞行员的弗朗索瓦（化名）解释说，对方给的条件非常诱人。他们正在寻找合格的航空母舰登陆教官。报道称，南非试飞学院（TFASA）正提供一份每月约（税后）2万欧元的合同，到现场培训中国教官，为期三年。这比起卡塔尔向其外国教员提供的报酬更具吸引力。这位四十岁的前飞行员说他“差点就去尝试了。”因为这不是一个常见的可以驾驶一架歼-11战斗机的机会。他指的是中国的战斗机，源自苏霍伊27战斗机。

据一名前法国士兵说，由英国人管理的南非办事处充当了中国空军野心的幌子，根据费加罗报的信息，近年来有几名战斗机飞行员在中国活动，包括一名前战略部队飞行员。

招募的英国教官队伍庞大

据专业人员估计，英国人组成的空中雇佣兵队伍更为庞大。英国媒体10月18日披露，约30名前皇家空军战斗机或直升机飞行员在中国成为教官后，在伦敦引起争议。

这些退休的英国飞行员被用来帮助了解西方飞机和飞行员的操作方式，这些信息在发生任何冲突，比如因台湾问题而冲突时可能至关重要。被招募的英国飞行员都有驾驶高速喷气式飞机和直升机的经验。他们不仅来自皇家空军，而且来自军队的各个部门。他们驾驶过台风战斗机、美洲豹攻击机、鹞式战斗机和龙卷风战斗机等。

英国官员们说，他们是通过中介猎头公司招募的，并提到一家南非的飞行学院参与了招募。其他盟国的飞行员也成为目标。

英国国防部已作出反应，命令其前军官停止这些活动，并打算加强对这些部队的保密条款。

法国诱人的微妙技术

法国也是中国的主要目标，中国正在建造一支航母舰队，雄心勃勃地在太平洋地区挑战美国海军。而法国提供了一个宝贵的前军官库，他们掌握了在这些海洋巨人上进行弹射起飞和降落的微妙技术。刚刚亮相的中国第三艘航空母舰 "福建 "号将配备电磁弹射器，这种技术目前只有美国使用，法国也即将使用，而英国自20世纪80年代以来一直在转换为鹞式垂直起飞飞机。这位法国军官说："美国人不在中国猎头范围内，因为美方的秘密部门非常警惕，"

费加罗报联系了法国国防部，但后者尚未就此事发表评论。

中国海军力量扩大 唯技术经验是短板

据中国《兵器工业科学技术》杂志报道，解放军在未来十年将不得不再培训100至150名海军航空飞行员，以使补充辽宁号和山东号的海军航空队投入使用。官方媒体披露，2016年有两架歼-15战斗机坠毁，导致一名飞行员死亡。这也是一个技术挑战，因为解放军没有专门的航母训练器，必须在陆地上训练其学徒。在习近平主席重申台湾与祖国 "统一 "的重要性，必要时 "用武力 "的时候，使用西方教官能使中国能够快速进步。

政治需要增加了解放军的压力，因为解放军还远没有西方对手的作战经验，而且自20世纪70年代在越南作战以来，解放军还没有经历过火力的考验。在海军航空领域，北京更处于未知领域，2012年才推出其第一艘航空母舰辽宁号。弗朗索瓦解释说："这是一个挑战，但它不是不可克服的。拥有外国教员可以让他们学得更快。并了解我们如何战斗"。

辽宁舰在最近的渤海演习中部署了24架J15战斗机。

在犹豫了很久之后，这位海军学校的前学生最终拒绝了北京诱人的高新提议。首先是 "怕惹麻烦"，也是出于爱国的良知。他说，这是一个道德的选择，因为法国和中国不在同一个阵营。

加拿大也展开相关调查

中央社报道，加拿大国防部目前正就中国政府可能支付高薪，延揽加拿大喷射战斗机飞行员为中国解放军空军进行训练的报导，展开调查。触犯加拿大资讯安全法规范的可起诉罪行而被判有罪，最高可能遭处14年徒刑；一经循简易程序定罪，可处一年徒刑，或科或并科2000元加币。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅