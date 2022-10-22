法新社： 胡锦涛被带离是一个令人惊讶的场面

胡锦涛被带离

中共20大22日举行闭幕会议期间，坐在中共总书记习近平左侧的前总书记胡锦涛，疑似非自愿被工作人员搀扶提前出场。新华社官方推特帐号则表示，当时胡锦涛“身体不适”。法新社在报道这一消息时使用年了两个动词。一是 évacuer; 有撤离或被排挤出去的意思；二是 escorter ; 有护送或监控某人的意思。法新社还表示：这是一个令人惊讶的场面。

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中国官媒新华社的推特（Twitter）英文官方帐号发文指出，新华网记者获悉“胡锦涛坚持参加闭幕…尽管他最近一直花时间休养生息”。

推文还写道：“当他在闭幕会议期间身体不适时，工作人员为了他的健康状况著想，陪他到会场旁边的房间休息。现在他好多了。”

通常照剧本演的中共大型会议22日于摄影机定位后上演前总书记“被离场”的一幕，引发各界揣测。有外媒分析认为，象征性地移除前一代领导人的桥段，或许也是展露中国权力政治之举。

有很多问题，但到目前为止，中国政府没有给出答案。

中国前领导人胡锦涛一度似乎不愿离开。如果是真的，为什么？他对继任者习近平说了什么，让他点头？他在被领下台前拍了拍门生李克强的肩膀，对李克强又说了什么？

他被带离会场最有可能的两个原因是，要么展示了中国强权政治的一面——一个代表旧时代的领导人被象征性地带走。

一个星期以前，大会的第一天，胡锦涛在一名工作人员的协助下走入会场，那一天他看起来很虚弱。

但是，如果他是因为身体不好而被带走的，为什么会突然发生这种情况？为什么在镜头前？是突发情况吗？

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