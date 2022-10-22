胡锦涛被带离

法新社： 胡锦涛被带离是一个令人惊讶的场面

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L’ancien président Hu Jintao escorté hors de l’auditorium où se déroule la cérémonie de clotûre du 20ᵉ congrès du Parti communiste chinois, à Pékin, passe derrière l’actuel dirigeant Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang, samedi 22 octobre 2022.
L’ancien président Hu Jintao escorté hors de l’auditorium où se déroule la cérémonie de clotûre du 20ᵉ congrès du Parti communiste chinois, à Pékin, passe derrière l’actuel dirigeant Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang, samedi 22 octobre 2022. © Tingshu Wang
作者： 法广
4 分钟

中共20大22日举行闭幕会议期间，坐在中共总书记习近平左侧的前总书记胡锦涛，疑似非自愿被工作人员搀扶提前出场。新华社官方推特帐号则表示，当时胡锦涛“身体不适”。法新社在报道这一消息时使用年了两个动词。一是 évacuer; 有撤离或被排挤出去的意思；二是 escorter ; 有护送或监控某人的意思。法新社还表示：这是一个令人惊讶的场面。

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中国官媒新华社的推特（Twitter）英文官方帐号发文指出，新华网记者获悉“胡锦涛坚持参加闭幕…尽管他最近一直花时间休养生息”。

推文还写道：“当他在闭幕会议期间身体不适时，工作人员为了他的健康状况著想，陪他到会场旁边的房间休息。现在他好多了。”

通常照剧本演的中共大型会议22日于摄影机定位后上演前总书记“被离场”的一幕，引发各界揣测。有外媒分析认为，象征性地移除前一代领导人的桥段，或许也是展露中国权力政治之举。

有很多问题，但到目前为止，中国政府没有给出答案。

中国前领导人胡锦涛一度似乎不愿离开。如果是真的，为什么？他对继任者习近平说了什么，让他点头？他在被领下台前拍了拍门生李克强的肩膀，对李克强又说了什么？

他被带离会场最有可能的两个原因是，要么展示了中国强权政治的一面——一个代表旧时代的领导人被象征性地带走。

一个星期以前，大会的第一天，胡锦涛在一名工作人员的协助下走入会场，那一天他看起来很虚弱。

但是，如果他是因为身体不好而被带走的，为什么会突然发生这种情况？为什么在镜头前？是突发情况吗？

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