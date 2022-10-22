缅甸军政府举报报向中国新购战斗教练机

缅甸军购

据中央社今天引述缅甸媒体披露，缅甸空军向中国订购FTC-2000G战斗教练机，已派相关人员前往中国受训。中国是缅甸主要的军火供应者。

广告 继续浏览后续

中央社报道称，伊洛瓦底江杂志社（The Irrawaddy）说据他们掌握的消息，包含8名空军飞行员、8名技师与至少2名军备官员的缅甸代表团，已于6月从昆明入境中国。

报导指由于中国有严格的新冠防疫规定，缅方人员当时得先在昆明隔离。前往中国的缅军飞行员据称是国内飞歼-7战机、强-5攻击机与K-8教练机的飞官，这3型军机也都是中国飞机。

知情人士透露，新购的FTC-2000G将取代缅甸空军现有的歼-7、强-5，预料交机后驻地会在掸邦（Shan State）的南散基地（Namsang airbase）。

但目前还不清楚中国与缅甸军政府双方是何时达成这项军售协议，相关谈判有可能始于2020年，因新冠疫情导致交机与人员训练延宕。

据了解，FTC-2000G是由中国航空工业集团（AVIC）下辖贵州飞机工业公司（GAIC）所研发的轻型多用途战斗/教练机，是中国军方自用的教练-9（JL-9）战斗/教练机的外销版。

这款双座机具备训练、对地攻击与空战能力，可用于执行飞官训练、侦察、巡逻、电战、密接空中支持等任务。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅