胡锦涛20大被带离场 儿子胡海峰仕途引发关注

胡锦涛之子

中共前总书记胡锦涛22日在20大闭幕会议疑似非自愿被搀扶离场，当时他的儿子胡海峰应该就坐在台下目睹整个过程。胡锦涛为何中途被带离场，众说纷纭，境外社群热议胡海峰的仕途不妙。

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下月将满50岁的胡海峰是胡锦涛的长子，现任中共浙江省丽水市市委书记。他今年当选20大代表，与以往一样低调进京开会，未接受访问，但曾发言表态讚扬习近平提出的20大报告。

《浙江日报》20日报导，连日来，党的20大浙江代表团认真学习讨论20大报告。丽水市委书记胡海峰代表称，党的20大报告主题鲜明、思想深邃，凝心聚力、唯实惟先，继往开来、催人奋进，通篇闪耀著马克思主义的真理光辉，集中反映了国家所需、民心所盼、未来所向，是领航新时代、奋进新征程的政治宣言和行动纲领，“我深受鼓舞、倍感振奋”。

不料，胡锦涛22日上午在20大闭幕会期间疑非自愿被工作人员搀扶离场，他过程中面露不悦，数度抗拒；离场前还转身向坐在旁边的习近平唸了两句，又伸手拍了李克强的肩头一下。事后跃为国际焦点引发热烈讨论，多认为这是胡锦涛对习近平连任表达不满。

20大上午举行中央委员、候补中央委员选举及中纪委委员选举，胡海峰当时势必坐在台下目睹老父“被离场”。

事发后，中共立刻在社群启动维稳，封杀任何相关讯息揭露与讨论，更添外界质疑。

微博搜寻“胡锦涛”，完全显示不出22日任何动态，只看得到一些政务官方微博的发文，显示这位前领导人大名已沦为敏感词。

微博搜寻“胡海峰”，竟然显示未找到相关结果，胡海峰的名字被列为禁词遭全面封杀。

搜寻微信也显示不出今天任何有关胡锦涛父子的即时讯息。

胡锦涛2012年退休交棒给习近平后，2013年5月，胡海峰转入政界发展，从浙江嘉兴市委副书记干起；3年后升任嘉兴市长，成为浙江最年轻的地级市市长，原本是仕途被看好的“红二代”。

不过胡海峰2018年6月升任嘉兴市委书记后，迄今已在原地打转了4年多，期间多次传出调升副省级与进入20大候补中央委员名单，但都告落空，仕途已落后给许多70后”副部级官员。

胡锦涛22日疑“被离场”后，胡海峰的仕途也成为推特等境外社群热议话题。许多网友指胡海峰早该升副省级，已形同被习近平冷冻，说明胡锦涛与习近平关係已不睦；今天事件发生后，多认为胡海峰未来不妙。

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