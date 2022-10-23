中共二十大政治局常委出炉

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上海市委书记李强曾遵循习近平“清零”防疫政策，在上海推动为期两个月的严厉封城，搞得怨声载道、万民挨饿、经济凋敝。然而在习近平主导的中共二十大一中全会上，李强出人意料地成为排在习后的第二位政治局常委，即将在明年3月接替李克强成为总理。有分析表示，李强的升迁表明，毛泽东之后中共最专制的领导人习近平把忠诚视为高过一切。

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习近平打破中共高层几十年来的惯例、在中常委内充斥自己派系亲信，并安排从未在中央任过职的李强出任总理，着实让外界跌破眼镜。

彭博社表示，李强将在总理任上主管国务院，协调政府各部委，包括央行中国人民银行。不过实际上，习近平早已通过出任中共中央各种小组的组长已经确保将重大经济决定权置于自己的控制下，极大地稀释了国务院总理的职权。

报道还表示，习近平让曾作为自己在浙江主政时的“大秘”，基本上出任党职的李强出任总理，不仅证明习近平已牢牢地主导中共，也让外界对未来中国的经济走向产生质疑。习近平在过去数年曾强调要控制私人企业发展、继续严格执行“动态清零”的防疫政策，并强调国家安全高于务实，这些都会拖累经济增长。

报道援引分析人士表示，未来中国经济政策的质量可能会遭受损失。

报道说，作为上海市委书记的李强最初在新冠病毒疫情防疫上采取的是相对灵活的对策。但在今年奥密克戎变异毒株造成的感染暴增后，李强把作为中国金融中心和经济重镇的上海封城两个月，造成罕见的社会动荡、两千多万市民在封城下食品匮乏，大批人挨饿，一些人跳楼自杀，而上海的经济在第二季度收缩了近14%。

不过，在上海，许多人相信是中央政府而非李强主导上海封城的决定。而李强不得不对习近平严厉的“清零”政策表现得要忠诚执行。而作为习近平最信任亲信的李强对习近平的忠诚最终在这次中共二十大上得到回报，政治仕途丝毫未受封城影响。

路透社也援引分析人士报道说，外界预测更有改革思维的汪洋或胡春华可能出任总理，而李强则没有出现在他们预测的名单上。

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