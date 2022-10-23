中共新一届政治局常委亮相 李强、蔡奇、丁薛祥及李希入常

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10月23日，中共第二十届中央委员会召开第一次全体会议，会议产生中央政治局委员、中央政治局常委、中央委员会总书记；并通过和批准中央书记处、中央军事委员会和中纪委人员。会议上当选的中共中央总书记习近平和中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，23日中午在人民大会堂同中外记者见面。

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中共第二十届中央委员会第一次全体会议，选出新一届中共最高领导层，习近平连任中共中央总书记，展开第3个5年执政任期。其他中共中央政治局常委包括留任的王沪宁、赵乐际，新加入常委的有上海市委书记李强、北京市委书记蔡奇、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，以及广东省委书记李希。李希同时领导中纪委，出任书记一职。

晋身中共中央政治局常委，在常委中排名第2的李强，现年63岁，曾经出任浙江省省长、江苏省委书记。李强2017年起出任上海市委书记，今年3月上海爆发大规模新冠疫情，采取严厉的封控措施，在网上引发民怨。到6月底上海复常，李强宣布：“我们打赢了大上海保卫战”。

《华尔街日报》此前报道称，李强是下一任国务院总理的热门人选，有望在明年春天的人大会议上获委任为总理。值得注意的是，59岁的副总理胡春华未能成为政治局常委，也没有连任政治局委员。

据官方名单显示，新一届中共中央政治局委员共有24人，比上一届少1人。除了新一届常委7人外，另外17名政治局委员中，包括外长王毅、两名中央军委副主席何卫东和张又侠、国家安全部部长陈文清、中宣部部长黄坤明、中宣部副部长李书磊、发改委主任何立峰和中国社会科学院院长石泰峰。

来自地方的其他政治局委员有福建省委书记尹力、山东省委书记李干杰、陝西省委书记刘国中、天津市委书记李鸿忠、辽宁省委书记张国清、重庆市委书记陈敏尔、浙江省委书记袁家军、北京市委副书记陈吉宁和新疆自治区党委书记马兴瑞。

北京时间中午12时5分，新一届中共政治局常委：习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大会堂同600多名中外记者见面。在中共二十大新闻发言人孙业礼作简要介绍后，习近平发表讲话。

习近平在讲话中说：“经过全党全国各族人民共同努力，我们如期全面建成小康社会、实现了第一个百年奋斗目标。现在，我们正意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”

习近平指出，“新征程是充满光荣和梦想的远征。蓝图已经绘就，号角已经吹响。我们要踔厉奋发、勇毅前行，努力创造更加灿烂的明天。”12时30分，见面会结束。习近平等向中外记者挥手道别。

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