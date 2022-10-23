习近平第三任期将对香港产生怎样影响？

中国，香港，中共二十大

中共二十大落幕，习近平一如预期获得三度连任。习近平的第三个任期将对香港产生什么影响？ 在香港的法国汉学家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）在接受法广记者海克 施米特（Heike Schmidt）的采访时表示，二十大本身或者并不对香港产生决定性影响，但北京自2020年在香港实施严厉的国安法以来，支持民主的反对派遭噤声，香港正面临着前所未有的人员外流。

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以下是对高敬文的访谈主要内容。

高敬文：我觉得中共20大本身可能对香港不会有决定性的影响，中共想要对香港采取的措施都已经实施，包括2020年的国安法，2021年初对民主派的逮捕，因此今天人们生活的是另一个香港，更多监控，不再有政治生活。

国安法实施当然对香港产生了直接影响，民主派的边缘化，被司法起诉，同时也包括公民社会受到打压，工会被取缔，无论是教师工会或是学生工会。所有活动人士，所有敢于公开批评中共的人、亲民主派，支持2019年民主运动的人，包括当时的口号，如“荣耀香港”等都不能在公众前出现，包括社交网络， 这些都显示今天香港的表达自由受到压制，所有民主诉求都被当局取缔。

就外界普遍感到的国安法在香港的实施，其边界红线并不清晰的问题，高敬文表示，“我认为当局有意在保持司法的边界模糊性，目的是对香港人制造一种恐惧和谨慎，这一点很奏效，我看到周围的人有了很多的自我审查，更加小心，也更加担心，这也解释了为什么两年来已经有12万香港人离开香港。”

海克 施米特：您认为确实有香港精英的逃离吗？

高敬文：是的，因为离开香港的人往往是中、高产阶层的，他们不想生活在中共治下的香港，面对像大陆知识精英一样所面临的状况。

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