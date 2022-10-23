德国《经济周刊》：习近平独特的权力秀

德媒看习近平

随着中共二十大周六落幕，德国媒体普遍认为，中国强人习近平稳固并扩大了其权力。

广告 继续浏览后续

德国《世界报》认为，习近平继续稳固了他的权力，而李克强总理则在领导层重新组合上成为牺牲者。7个政治局常委中，李克强没了座椅。还有三人也不再是常委，他们是上海的共产党负责人韩正，副总理汪洋和习近平长年心腹栗战书。中国官媒报道说，前国家主席胡锦涛周六因身体不适，离开了会场。胡锦涛属于共青团派。这一派系受到习近平的削弱。他被认为是老的集体领导和限制领导人年龄模式的代表，以便象毛泽东一生掌权的现象不再出现。但习近平废除了这种制度化，创造了一个任何人都无法接近他的个性化制度。专家认为，权力集中在一个人手里会导致糟糕的决策程序。习近平在商业和科技领域的失败干预，以及他对严格的清零战略的坚持，都已成为中国的沉重负担。

德国电视一台也认为，习近平稳固并扩建了他的权力。20大为习近平的第三个任期铺平了道路。代表们对他的持续领导表示祝福。新一届中央委员会将于周日召开会议。习近平将被确定为第三个任期的秘书长兼军事委员会主席。这样做是违反常规的。常规是在担任两届党和国家领导人后，就必须退下来。再者，69岁的习近平已超过了党的内部年龄限制。习近平继续连任，使他成为长期独裁者毛泽东以来最强大的中国领导人。观察人员认为，前国家主席胡锦涛被搀扶离席一幕，是现任和未来国家元首和党内领导人的权力展示，也是对党内反对派的警告。在过去的十年里，习近平一直用铁腕统治，根据自己的喜好调整中国和共产党。他的优先事项是安全，政府以“共享繁荣”的名义控制经济，更自信的外交，更强大的军队以及接管台湾。

德国《经济周刊》认为，德国企业本来希望，党代会后，中国领导层会稍稍放松缰绳。但恰恰相反，习近平利用这次代表大会进行了一次独特的权力展示。党代会的声明表明，中国会继续坚持其政策，习近平进一步扩大了权势。重视市场的李克强总理在大会结束时，甚至不再是新一届中央委员会的成员。而胡锦涛被搀扶出席，也引起了疑惑。他不一定是现任党魁的支持者。而经济代表在党代会上，也越来越插不上嘴。根据英国《金融时报》的消息，2296名代表中，只有18名还是中国私有企业的领导人。五年前是27位，十年前是34位。中国经济发展越来越多地受到意识形态的左右。但中国经济仍然

处于严重危机中。政府将远远偏离约5%的增长目标。而习近平则达到了其目标，稳稳地坐在马鞍上。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅