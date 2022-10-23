日本专家：20大后中国势必维持对台湾施压但很难立即武力犯台

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就中国国家主席习近平在20大后破例三连任中共总书记，有日本专家预计：中国势必维持对台施压，但很难立即武力犯台。

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中央社转引日本每日新闻报道：日本东京大学教授高原明生和防卫研究所主任研究官山口信治认为：习近平进入第3任期，实属罕见，今后如何掌舵，值得关注。习近平追求家长制独裁统制体制，给邓小平改革开放政策所建立的集体领导体制明确的划下了休止符。习近平打压香港新疆，以打压异己以推动同质化，但是否真能达成社会的稳定化，是个疑问。习近平的作法正与多元文化共生的概念背道而驰。

山口则指出，中共领导班子清一色习色彩有利于其推动政策的环境，但政策一旦失败，就很难转换方针，对环境变化的应变力较弱。

有关紧张升高的两岸关係，山口研判，中国势必维持採取对台施压的路线，但很难立即武力犯台。他分析指出，美国众议院议长裴洛西访台之后，中国实施大规模军演对台施压，但也尽量避免变成无法控制的局面，因此不太搧风点火，可能是不希望国内炒热此问题。

高原表示，这次中共党大会报告相较于5年前的党大会虽然语调显得较严厉，但仍坚持和平统一的方针，此政策不变。虽然无法断言中国武力犯台的可能性是零，但现阶段看不出中共有具体增强武力犯台的迹象。

山口还指出，习近平提拔何卫东担任中央军事委员会副主席的这项人事也值得关注。何卫东出身于据点位于福建省的“第31集团军”（因军改已废），在台湾海峡成为军事焦点之际，习近平选了懂得如何思考作战方法的人物。

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