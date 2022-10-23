日本舆论热议中共二十大及一中全会

日中关系

中共二十大于22日闭幕，一中全会于23日召开。《朝日新闻》23日报道称，中国共产党23日召开二十届中央委员会第一次全体会议（一中全会），选举习近平主席（69岁）为总书记。以10年两届为原则推动更新换代的体制已经瓦解，习领导层进入第三个任期。尽管任期为5年，但没有任何规定会迫使习近平下台，一个时间更长的政权已出现在人们的视野。

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《每日新闻》报道称：23日，中国共产党召开二十届中央委员会第一次全体会议，中央委员会是在22日党代表大会闭幕日选举产生。在中共23日公布的24名新任政治局委员中，胡春华副总理（59岁）不在其中。胡春华曾担任党的精英培训机构共青团的第一书记，胡锦涛前总书记和李克强总理也曾任此职，他40多岁成为政治局委员，被视为下一代领袖。

TBS NEWS DIG Powered by JNN报道说：在昨天召开的中国共产党重要会议上，外长王毅首次当选政治局委员。他很有可能接替杨洁篪（72岁），而杨洁篪是迄今为止的最高外交官员。

王毅外长是在习近平主席指导下推行“战狼外交”政策的人，王毅担任外交最高官员，表示第三期习近平政权还有可能继续这一外交路线。

《朝日新闻》数码新闻23日报道称：关于胡锦涛前总书记在中国共产党全国代表大会闭幕式中途离场一事，官方媒体新华社22日晚在其官方英文推特账号上说：“胡锦涛身体不适。”这一幕被全世界报道，引发外界猜测胡总对党的人事不满，新华社为此“灭火”。

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