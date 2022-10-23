法国记者：习早为成为终身主席铺平了道路

步“终身制”老路

10月23日，中共二十届一中全会结束，中共新一届政治局常委与中外媒体见面。法国新闻电台发表题为“习早为成为终身主席铺平了道路”的报道，指出习近平被正式再次任命为共产党总书记，围着他身边的都是些忠诚的盟友，成为现代中国最有权势的领导人。 明年三月，他将获得第三个任期。

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习近平能够成功第三次连任也不是什么令人意外的事情。法国国内新闻台总结了习近平如何进一步巩固他的地位，使他成为自毛泽东以来国家最有权势的领导人。

中共中央政治局常委会的常委是中国拥有最高领导、决策权力的人，属于正国级党和国家领导人。23日我们看到的新名单的名字好像很模糊，但他们都是中国权力登峰造极的人物。

法国电视台驻华记者阿尔诺·米盖（Arnauld Miguet）告诉法国新闻台：中国新二号人物，也就是未来的总理，名叫李强。 “他是上海市委书记，是去年春天在上海实施严厉而混乱的清零政策的人。”

新加坡国立大学政治学助理教授庄嘉颖博士（Dr. Chong Ja Ian）对路透社记者表示：习近平身边是些“信徒”中最虔诚的信徒。这似乎是在进一步巩固他的权力。这也意味着决策和战略核心牢牢地掌握在习近平的手中。

新加坡国立大学中国政治专家吴木銮（Alfred Wu Muluan）对记者表示：习近平身边都是他的人。这显示出他不仅仅执政到2027。2027年之后习近平还想继续执政。

习早为成为终身主席铺平了道路

自 1976 年毛泽东逝世以来，规则构成了权力交接的框架。中国国家主席只能连任两届，最长任期十年。但在 2018 年，习近平成功地修改了宪法，取消了这些限制并取消了任期限制。面对这种史无前例的设置，观察家们当时就已经感觉到，这种变化为现年69岁的领导人开启了终身制的可能性。

法国新闻电台表示，人们的猜测而今得到了证实。 一位不愿透露姓名的中国政治学家告诉法新社：“习近平的连任是他个人权力极度集中的结果。”对他来说，“毫无疑问”现任中国国家主席寻求终身掌权。

这个新阶段只是习近平为推动他登上中国历史高峰而精心组装发射的火箭。在修宪和组建中央委员会的技术层面和法律层面，习近平在不同层次、不同场合推动思想制度化。

2021年11月16日通过了中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议。决议中把“习近平新时代中国特色社会主义思想深刻汲取中华优秀传统文化的思想精髓”。

法国新闻电台表示：这位中国国家主席还设法将他的思想融入学校教科书。 2021学年开学以来，课本上充斥着习近平的名言。习思想主题是多种多样的：爱国主义、共产党的作用、公民的地位，甚至军队的重要性。具体来说，从6岁开始，所有中国学生都被灌输了习思想，作为绝对的参考。

2018年3月11日，第十三届全国人民代表大会一次会议通过《宪法修正案》，习近平新时代中国特色社会主义思想与科学发展观一同被写入中华人民共和国宪法。

中国最热门的应用程序“学习强国”是一个教授“习近平思想”的宣传资源，9000万 ... 学习”是一个巧妙的文字游戏，意思是“学习”，但也意味着“学习习近平”。

在“学习强国”上赚积分已经成为很多上班族、学生和公务员必须做的事情。这是一款专门用于协助习近平主席及执政的共产党做宣传的应用——类似于毛泽东《红宝书》的高科技版。

法国记者表示：虽然很多人欣然接受了“学习强国”应用程序，将其视为爱国的表现；但也有一些人认为这是过分狂热的官员强加的负担，也是对自毛时代以来最强势的中国领导人习近平的个人崇拜日益增强的又一迹象。

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