美联社报道中共20大后习近平将不顾民众反对继续清零

中国清零政策

习近平的动态清零已导致中国天怒人怨。美联社报道：中共20大后，习近平将不顾民众反对继续清零。

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报导说：中共20大，中国民众注意的不仅是党大会本身，更关心是否会放宽目前严厉的应对新冠疫情清零政策，然而从官媒连篇评论来看，清零政策会继续实行。

在20大举行前，老百姓曾有所期待，大会举行前的进一步收紧清零措施或在党大会后有所放宽。但官方《人民日报》在党大会举行前夕连发三篇评论，指出“躺平不可取，躺赢不可能”，动态清零才是最佳方案。

中共总书记习近平在20大的开幕演说中指出，中国“坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇”，称是最大限度保护了人民生命安全和身体健康，同时“在统筹应对疫情和经济社会发展方面取得了巨大成就”。

美联社的报道说：然而在严厉防疫措施及强硬执法下，产生的不满情愈来愈高涨，甚至出现愤怒的反应。公开的抗议在中国相对罕见，但上海、丹东等地已见到街头抗议，甚至在20大举行前，北京四通桥有人悬挂横幅，要求结束清零政策，并进一步号召推翻习近平，说明了民众对清零政策的不满已转化成对习近平的不满。

美国西东大学(Seton Hall University)全球健康研究中心主任、中国公共卫生专家黄严忠指出：中国是时候改变清零政策了，因为社会不稳定的迹象愈来愈多，尤其是在中产阶级和城市居民里，现在最重要的问题是这种不稳定因素是否已经到了一个临界点。

总部位于北京的策纬咨询公司(Trivium China)高级分析师陈昕然指出，中国继续实施严厉的防疫措施不会因为中共20大的结束而放宽，原因是实施清零政策的所有条件都没有改变。他指出，目前中国不仅缺乏有效疫苗，也没有健全的家庭隔离规则。

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