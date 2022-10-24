中国两姐妹联手大织卖淫网 20大翌日遭法国司法清算引关注

中国/两中国姐妹织网组织卖淫

被指控拉皮条的两名中国姐妹和因为卖淫出租房屋而受审的9名房东，周一在法国西南波尔多刑事法庭对一个在法国各地活动的卖淫团伙案审中，被审判。中共20大过去一个星期引发法国及世界舆论聚焦，此案也吸引关注。

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据法新社今天报道称，担任拉皮条团伙首领的两名中国姐妹今天在法国受审。审判于周一在西南部城市波尔多开始，被告将面临为期四天的审判，罪名是在一个有组织的团伙中犯下严重的组织卖淫行为。

两名拉皮条的中国姐妹和其中一人的丈夫也将不得不对有组织的团伙贩运人口、严重的洗钱和参与犯罪团伙的行为负责。

此案始于2020年1月的一份匿名证词，该证词谴责在法国西南部的蒙托邦中心的一个公寓中不断地有人进出。警方随后介入了该楼的出租房，并发现两名中国公民在一个寻芳网站上注册。经过长时间的监视和电话监听，调查人员追踪到主要组织者，47岁的音译为胡艳的中国人。

这位已是母亲的人在法国中部一个小村庄的家中，在一个寻芳陪乐网站上发布广告，并在Airbnb等平台上出租外省的住宿，组织旅行，并担任客户的中介，确定价格和会面地点。之前，该案负责人，被称为"女老板 "的人曾为其他类似的网络工作过。2019年，她成立了自己的卖淫企业，然后把小她两岁、从中国带出来，现在巴黎地区登记住址的妹妹音译为胡秀琴，拉入组织卖淫营业，并帮助她在法国17个城市开展有利可图的寻芳业务。

警方对十几个妓女进行监督和计时，这些妓女通常是中年人，说着蹩脚的法语，她们向鸨母们支付一半的卖淫收入。

消息没有确指卖淫者是否是两名鸨母的中国同胞。

消息说，调查人员在涉案者的家中发现了46,000多欧元的小额钞票，在巴黎郊区发现了近40,000欧元。一些现金案发前已被转移到在中国的账户。

周一，这两名妇女在听证会上得到了一名法庭提供的翻译的协助。

法新社说，尽管有这些罪证，胡艳的丈夫，一个木匠，一直否认对他妻子的拉皮条活动有任何知情了解，他说以为她是一个名从事中国传统的中医按摩的总机接线员。

法院指控被改造成妓院的楼房公寓的业主在知情的情况下视而不见。

预计庭审陈词星期三结案，判决随后应当在星期四作出。

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