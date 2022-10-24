中国今报第三季度经济开始回升 让分析惊讶

中国/经济增长

根据中国官方今天公布的数据显示，尽管清零措施导致经济增长放缓，但中国第三季度的经济增长同比增速回升到3.9%，这个数字超过了分析师的预测。法新社说，这些数字是在习近平被重新任命为中国共产党党魁的第二天公布的，而且晚了六天。

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中国今天报告说第三季度增长回升。中国宣布这一经济统计数据，没有事先宣布或召开新闻发布会，这与通常的做法不同。

法新社说，该经济增长数据原定于上周二出笼，但在最后一刻被推迟，中国官方没有解释原因。

虽然有疑问，但鉴于中国作为世界第二大经济体的重要性，中国的官方GDP数字，虽然有明显的政治性，还是受到了高度关注。

中国强大的经济规划机构（NDRC）的一名官员穆红告诉记者，中国应该 "不再简单地关注GDP，而是关注创新，以实现高质量发展"。

法新社采访的一组12名专家预计，在 新冠病毒疫情"清零 "政策的作用下，7月至9月期间国内生产总值平均同比增长2.5%。与许多选择与病毒共存并取消限制的国家相比，中国继续遵循不灵活的清零防疫政策。

这些清零措施经常导致企业和工厂意外关闭，限制经济活动和旅行，并严重影响了家庭消费。

在第二季度，中国的GDP停滞不前，同比仅增长0.4%，是2020年以来最糟糕的表现。官方说，但是现在 "经济正显示出复苏的迹象"。

周一公布增长数字的同时，还公布了一系列经济数据：衡量家庭消费的主要指标--零售额在9月份放缓至一年内+2.5%，而8月份为5.4%。 工业生产从8月份的4.2%反弹至同比+6.3%。最后，中国9月份的失业率上升至5.5%，而一个月前为5.3%。

据法新社，然而，这一数字并不能完全反映经济状况，因为它只是针对城市居民计算的。它实际上排除了农村地区包括地位特别脆弱的数百万农民工。许多人在2020年的第一波疫情后失去了工作。

周一发布的数据还显示，9月份的出口数据有所放缓，中国的海外销售同比增长5.7%，而8月份为7.1%。

中国已将今年的增长目标设定为5.5%左右，但许多分析家现在认为这是不可能实现的。

国际货币基金组织（IMF）预计中国经济年增长为3.2%，是1976年以来的最低水平，2020年新冠病毒疫情大流行年除外。

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