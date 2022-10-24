中国全球声望称暴跌支持度锐减

中国/国际声望

一份25国调查显示，过去4年中国全球声望暴跌，在西方世界尤其如此，若北京试图武力犯台，国际间多数舆论赞成以某种形式对台援助。

广告 继续浏览后续

据中央社引述英国“卫报”（The Guardian），全球线上民调业者“舆观”（YouGov）及剑桥全球主义方案（Cambridge Globalism Project）这份民调发现，中国在世上其他地方虽比在西方受欢迎许多，但调查访问的25国，有20国仍偏好美国作为超级强权。调查显示，中国的国际地位快速跌落神坛，比起2019年这份民调首次进行时大幅滑落；在部分国家，认为中国在世界扮演正面角色的受访者锐减一半。

对中国的好感度过去4年呈下滑趋势，波兰从46%跌至24%，法国36%至17%，德国30%至13%，丹麦32%至11%，意大利41%至24%，英国35%至11%，印度44%至23%，美国27%至18%。

对中国的观感之所以变得较负面，部分是受到新冠病毒疫情影响。逾8成受访者认为疫情始于中国，相当大比例（在许多国家至少40%）怀疑病毒源于实验室或在实验室制造。

中国侵犯人权的行为似乎也渐成关注焦点。在包括法国（从39%上升至45%）、德国（从46%上升至53%）、丹麦（从45%上升至53%）、西班牙（从21%上升至30%）和希腊（从18%上升到29%）等国家，认为中国当局“未经公平适当的法律程序就把数以十万计中国公民关进集中营”的比率，今年比去年还多。

这份在8月24日至9月22日间进行的民调也发现，对美国抱持正面观感的受访者激增，部分国家呈V型反转，正面观感在2019年至2020年间下滑后，过去2年呈现回升，甚至不时达到新高。

据该报道称，美国的领导地位明显更受欢迎，例如今年有62%的德国受访者表示偏好美国而非中国作为世界政治霸主，2019年这一比例为43%。英国抱持这种看法的比例，则从52%增加至67%。

而且，在绝大多数国家，有更多人选择美国而不是中国作为他们首选的超级大国。尼日利亚支持美国和中国的比例分别为77%和15%，印度为69%和9%，墨西哥为48%和23%，巴西为59%和11%，希腊为45%和19%。

对台议题上，包括英国（51%）、澳洲（62%）和美国（52%）在内的约半数受访国家多认为，如果中国以武力吞并台湾，“其他国家应向台湾提供协助”。瑞典（55%）、丹麦（51%）、印度（51%）、日本（55%）、肯尼亚（63%）和尼日利亚（60%）的受访者也多数这样认为。

而在赞成比例未过半的其他国家，大多数也支持协助台湾，包括在法国、德国、西班牙和波兰，赞成对台提供协助者比不赞成者多，这几国赞成对不赞成的比率分别为38%对22%、43%对27%、38%对22%和40%对15%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅