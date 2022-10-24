中国官媒充斥拥护习核心赞歌 社交媒体仍有人闪贴“我不同意”

中国/20大/李文亮

虽然金融市场周一用股市大跌严厉地评判了中国共产党代表大会的结果，但在中国的官媒与互联网上，唯一允许的回应是全力支持拥护习核心。

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据路透社今天报道称，在中国的互联网上，只许为党和习近平喝彩。

中国国家主席习近平在周日结束的全国代表大会上打破了先例得到第三个领导任期，引入了一个新的政治局常委，其中满是拥护者，引发内地和香港股市大幅下挫，因为投资者担心经济增长将放缓，并成为意识形态驱动的政策而牺牲。

但分析人士表示，在中国的互联网上没有看到这样的股市下跌反应，中国的互联网已经受到严格监管，并且在大会之前和大会期间都加强了内容审查。

微信和微博社交媒体平台的用户被禁止对许多议事进行评论，只能看到精选的评论，这些评论都是对党的赞扬。

一些社交媒体用户在不透明的帖子中表达了批评。周日习近平公布新的政治局常委后不久，一些人发表了简短的“我不同意”。此类帖子在几分钟内被删除。

报道中国社会趋势的微博网站What's on Weibo的主编Manya Koetse说，围绕重大政治事件的时期总是会出现严格的审查和对社交媒体的更严格控制。

中国国营的《环球时报》前主编、热心评论员胡锡进的微博账号通常支持政府立场并引来数千条评论，这是一个罕见的网络平台，可以看到不同的观点。但在周末，当局似乎没有冒险。胡锡进的五个与20大相关的帖子中有三个的评论部分被禁用，而在其余两个上，只能看到少量评论。

与此同时，中国各地的国家和党组织在网上发帖大力宣传这次大会，突出了对习近平和党的会议成果的赞誉。赞扬20大与习核心的内容到处充斥。

一个罕见的可以看到反对意见的在线场所是李文亮的微博账户，他是武汉市医生，在对 COVID-19 发出警报后于 2020 年去世，他的最后一条微博帖子已成为许多希望发泄的在线避风港个人困境和公共政策。周日在那里发布的几条评论在被删除之前暗示了中国的变化，例如有人警告“冬天来了”。“一个荒谬的时代，”另一个说。李文亮的身后账户里对20大结果的讨论一直持续到深夜，但没有人敢于明确提及习近平的名字。据一位评论者写道：“李医生，我第一次觉得这个国家不会好起来，我真的很失落。”另一个人问道，“他怎么会这样？”

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