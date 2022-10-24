中国将启动光棍节网购 没有直播超级主播可能喧闹不再

中国/光棍节网购

当阿里巴巴周一开始光棍节网购盛会时，这将是多年来首次没有成为其两大销售明星的头条新闻，这给中国最大的购物活动蒙上了一层阴影，也让品牌猜测他们会如何促销。

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据路透社今天报道称，没有直播超级主播的光棍节让阿里巴巴陷入困境。阿里巴巴这家电子商务巨头为 11 月 11 日的一天促销活动以及节日前促销活动，将从 7 天的预售开始，以允许旗下淘宝和天猫市场上的购物者将存款存入以后能以折扣价购买商品。

近年来，预售的头条是李佳琦和薇娅，他们分别被称为中国的直播销售王和女王，他们在阿里巴巴集团控股有限公司的直播频道淘宝直播上销售从口红到火箭发射器的各种商品。去年，他们在开幕当天共预售了价值人民币 189 亿元（合 26.1 亿美元）的产品，约占整个活动 5403 亿元人民币收入的 3.5%。

但今年将没有薇娅。自去年 12 月因逃税被罚款以来，她一直处于离线状态。而李佳琦，在他失踪三个月后，一直缺席阿里巴巴的光棍节营销活动，网民猜测他的一个直播冒犯了中国审查员。阿里巴巴拒绝就他是否参加今年的活动发表评论。

李佳琦上个月重返荧屏，但仍比他失踪前低调。接近李佳琦的人士告诉路透社，今年光棍节化妆品产品将仅占其产品线的 30%，而去年这一比例为 40%，并且将展示更多必需品和中国品牌。

分析师预计，由于经济放缓和中国的新冠病毒清零政策，今年的双十一整体销售将再放缓一年。去年，阿里巴巴在监管审查中缓和了该活动的营销炒作，只实现了 8.5% 的销售额增长，为有史以来最慢的增长。

6 月，阿里巴巴的竞争对手京东也录得有史以来最慢的 618 销售增长，这是中国仅次于双十一的第二大购物节。

在给路透社的一份声明中，阿里巴巴驳斥了因没有直播超级主播引发对流量的担忧。因为“淘宝直播不是流量驱动模式，而是帮助商家可持续发展业务。”

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