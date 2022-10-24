中国总理位：李克强将下 新二号李强或上

中国/李强

中共总书记习近平最亲密的心腹之一李强在周日的中共20大被提拔为中国共产党的第二号人物后，几乎肯定会成为中国的下一任总理。

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据法新社报道称，习近平的盟友李强可能成为中国的下一任总理。这位上海的党政官员使其他两位具有更多传统资历的候选人黯然失色，这是一个强有力的举措，反映了习近平将其盟友安排在最高权力级别的常委会上。

在李强混乱地处理了上海为期两个月的严重封锁之后，他获得如此高职位的可能性当时曾被认为似乎很有限，因为在此期间，该市2500万居民为获得食物和基本医疗服务而奋斗。

根据澳大利亚悉尼洛伊研究所的理查德-麦格雷戈(Richard McGregor)说：如果说有各种证据表明在习近平的中国，忠诚胜过任人唯贤，那么李强的晋升就是这样。他说："李强可能有足够的能力，或可成为一个好总理，但除了是习近平给他的个人恩惠，很难看出李强是如何做到如此的晋升。

据该报道，虽然在上海，前党的领导人被提拔到党的全国高级职位并不罕见，但李强在中央政府一级没有任何经验，与几乎所有前总理不同。然而，他在地方政府却有丰富的经历，李强曾在东部的浙江省和东部的江苏省担任重要的领导职务。最重要的是，在2004年至2007年期间，习近平担任浙江党政领导时，他是习近平的办公室主任。

此后他的快速晋升反映了习近平对他的高度信任。

2016年，在一起腐败案导致多名省级官员落马后，他被中国国家主席习近平空降到江苏，次年成为上海的党委书记。

中国的总理领导国务院，通常被称为中国政府。该职位传统上与国家的日常管理和宏观经济政策的实施有关。

法新社采访欧亚集团的中国问题专家尼尔-托马斯说："李强被认为是一位对商业友好的地方领导人，但这些技能是否能很好地用于监督宏观经济和监管政策，是值得怀疑的。

许多分析家认为，李强对中国领导人的忠诚，是习近平推动中国保守经济议程的一种方式。

法新社说，现任总理李克强是一名经济学家，他看到自己的经济改革计划受到了习近平日益增长的权威的阻挠。习近平多次倡导 "共同富裕"，其特点是限制娱乐和技术行业的过度收入，支持大型国有企业。该政策旨在减少财富不平等，但批评者将其解释为对毛泽东时代政策的参考。

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