习家军变习家党 网络严控股市哀

习近平

中国国家主席习近平在22日落幕的20大期间取得史无前例的第3个任期，并选出清一色“习家军”的新一届政治局常委。由于投资人担心经济成长沦为意识形态驱动政策下的牺牲品，中国和香港股市大幅下挫。而受到严控的中国网路网路一片和谐，唯一可见的回应都是“全力支持”、“恭喜祖国”这类讴功颂德、普天同庆的正面言论。

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路透社报导说，中国网路长期受到严格监管，当局更会在20大之前和期间进一步收紧舆论。在微信和微博上，用户被禁止对许多议程进行评论，平台仅显示“精选评论”，这些评论千篇一律都是对党的赞扬。部分社群媒体用户隐晦发文批评。习近平昨天公布政治局常委名单后不久，有人发布“我不同意”这样的简短讯息，不过贴文在数分钟内就遭删除。与此同时，中国各地的共产党组织纷纷上网发文，大力宣传这场重要会议，并表达对习近平本人和党大会成果的赞誉。

“环球时报”前总编、被视为北京当局传声筒的胡锡进，其微博贴文通常会吸引成千上万条评论，并成为中国罕见、可看到多元观点的网路平台。但上周末，在胡锡进的5篇20大相关贴文中，有3则的评论功能遭到关闭，而在其馀2则贴文中，只能看到少数评论。在公开的少数评论中，一名网友说：“恭喜祖国。”；另名网友则称，“这都是为了中国人民的伟大复兴。”胡锡进本人则拒绝评论。

与此同时，中国各地的共产党组织纷纷上网发文，大力宣传这场重要会议，并表达对习近平本人和党大会成果的讚誉。国营媒体20大相关报导的标籤，盘踞了微博热搜话题排行榜。

据中央社报道，在微博上2020年新冠的武汉眼科医生李文亮的页面也可以看见罕有的反对意见。有网友说：“冬天来了”、“这是一个荒谬的时代”，贴文随即遭到删除。

中共最新中央政治局常委名单上多为习家军亲信，引发投资人担忧中国将以意识形态主导的政策为优先，宁可牺牲民间成长。多伦多道明证券（TD Securities）的策略师在一份客户报告中指出，中国在未来几个月内推出新的振兴方案或改变防疫政策的机率，都微乎其微。 “尽管（20大）在政策面并无新消息宣布，但外界视为对振兴措施较友善及改革派的政治局常委都下台，由习近平的盟友取代。这暗示‘共同富裕’将成为中国官方优先推动方向。”

在美国挂牌的中国企业股价24日盘前应声大跌。中国电子商务巨擘阿里巴巴、京东和中国网路业巨擘百度的美国存託凭证（ADR），24日美股盘前交易跌幅介于11%至16%。安硕明晟中国ETF（iShares MSCI China ETF）重挫8.6%，追随香港股市周一由科技和地产类股引领的显著跌势。

中国音乐串流公司腾讯音乐、电子商务平台拚多多和手机游戏发行商哔哩哔哩的ADR，今天盘前股价都重挫10%至15%。

此外，中国教育培训机构新东方和高途在线的ADR皆大跌约12%，中国电动车厂蔚来、小鹏和理想汽车在美国挂牌股价也重挫10%至13%。

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