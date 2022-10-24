习近平亲自把关选中央委员会与中纪委

中国/中共20大

中国共产党总书记习近平亲自指挥坐镇选出中共20大两个重要委员会。中共20大22日选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会（两委），据新华社披露“两委”产生过程说，中共总书记习近平早在2020年底就开始统筹谋划新一届“两委”人事准备工作。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国官媒披露中共“两委”产生过程，是习近平亲自把关。据新华社指出，习近平亲自谋划部署、亲自指导把关，为20届“两委”人事准备工作“指明正确方向”。去年3月，20大干部考察领导小组成立，习近平担任组长。

此后一年多，习近平3次出席省区市党委、中央和国家机关等单位党委（党组）主要负责人会议，多次听取人事准备工作汇报，提出严把人选政治关廉洁关等要求。

去年7月底开始，中共中央分3批派出45个考察组，中央军委也派出8个考察组进行考察。强调不搞“海推”、“海选”，将政治标准放在首位，过程中向中纪委征求对“两委”人选的意见1007人次，查核个人有关事项报告731人次，经把关，20余名人选未列为考察遴选对象。

中共20大期间，各代表团以差额选举方式对“两委”人选进行预选。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅