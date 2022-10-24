习近平连任 上海有年轻人拉智慧横幅游行抗议

中国/四通桥/上海

中共总书记习近平昨天在中共20届一中全会3连任总书记后，上海市昨晚有年轻人拉起向北京四通桥抗议事件致敬的横幅，沿着襄阳北路游行示威，引发路人围观，途中有人靠近表示“我们一直想干这个”。横幅上仅写有：“不要 要 不要 要 不要 要”字样。目前没有消息报告示威游行的人下落是否安全。

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据中央社今天报道，习近平3连任后，上海有年轻人拉横幅游行抗议。

据中国数字时代今天称，上海有两名年轻人23日晚间拉起向四通桥抗议致敬的横幅游行示威，沿着襄阳北路行走，有数名同伴随行，进行拍摄录影。他们的抗议行动引起了路人的围观。据消息指，他们手持的白色横幅上写着几个简单的字“不要 要 不要 要 不要 要”，这其实是北京四通桥抗议内容的简写，只要知道四通桥横幅抗议内容便能理解他们的表达。

中共20大召开前的10月13日，抗议者彭立发在北京四通桥悬挂反习近平横幅后被捕，引发全球关注。其中一幅是“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民。”

影片显示，两人的同伴们在行进时高声唱起“国际歌”，并吹起伴奏。游行期间，一名围观的男子靠近称“我们一直想干这个”。

事件发生后，推特陆续出现多支相关影片与照片，获得许多网友按赞，纷纷向这几名年轻人的勇气致敬，但也表达忧心他们的安危。

中央社说，一名自称参与行动的推特网友“空水银”上传了影片与照片，表示“看戏的人已经够多了，敲不醒的沉睡心灵也再无办法，但是我们都认为是需要站出来的”。

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