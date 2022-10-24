习近平20大巩固控制权 路透称真正一尊

中共/20大

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中国周日结束了十年两次的领导层改组，习近平获得了第三个执政党总书记的任期，新的政治局常委会挤满了习近平的盟友。习近平打破先例的第三个任期确保了他作为自中华人民共和国创始人毛泽东以来中国最有权势的领导人的地位。

据路透社今天报道说，新的七人政治局常委完全由习近平的忠实拥护者组成，其中包括有望在 3 月接替李克强成为总理的上海市委书记李强。习近平打破了自 1976 年毛泽东逝世以来的派系制衡传统，一些分析师也曾预期或希望加入一名与习近平不结盟的象征性成员被纳入政治局常委会。

在习近平的领导班子里挤满了追随者与盟友，习近平并且修改了党章，将习近平的权威和思想写为“核心”，习近平可以完全自由地制定和实施政策，无论是好是坏。分析人士说，这意味着如果事与愿违，习近平就更难推卸责任。因为新体制那里听不到替代的声音，也没有批评性的反馈。

该报道引述美国大学国际服务学院助理教授张扬表示，习近平的“专制可能会激起以美国为首的西方国家更强烈的国际阻力。所有这些情况都将使习近平的第三个和可能的第四个任期不像预期的那么容易。

该报道说，习近平通过将同为67岁的李克强和汪洋排除在党中央和常委之外，打破了“七上八下”的规定，即67岁或以下的人将再留五年。习近平还没有解释为何将政治局从 25 人缩减到 24 人——奇数意味着在接近投票时可能会出现决胜局。

据新加坡国立大学副教授 Alfred Wu 说：“随着习近平实行‘一人政治’，不再需要决胜局，每个人都会按照习近平的意愿投票。”

自从习近平掌权以来，一直没有继承人，习近平在周日昨天保持这种状态。根据中国政治的规范，政治局常委新人中没有一个年轻到足以在 2027 年接任并在此后连任两届，包括年龄最小的60岁的丁雪祥。但分析人士表示，没有明确的继任者表明习近平可能希望连任超过三个任期，这会增加他执政时间越长的政策风险和不可预测性。

路透社警告，没有继任者带来了关键人物今年 69 岁的习近平的风险，并破坏了 1966-1976 年文革后为避免毛泽东无限期掌权斗争重演而制定的有序的领导层交接规范。

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