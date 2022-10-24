伊朗说：与中国合作能保证国际稳定

中国/伊朗

伊朗总统易卜拉欣-莱西周一祝贺中国国家主席习近平再次被任命为中国共产党总书记。莱西并表示德黑兰和北京的合作保证了 "国际稳定"。

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据法新社今天报道称，伊朗称与中国的合作保证了 "国际稳定。伊朗总统易卜拉欣-莱西说，两国在多边机构和国际组织中的合作，除了保证两国的利益外，还有助于保护国际稳定与和平。

莱西说："实现伊朗和中国之间战略伙伴关系的目标是在相互尊重和共同利益的基础上扩大关系的一个模式。

中国国家主席习近平周日被重新任命为共产党首脑，在他周围有许多忠诚的追随者，成为现代中国最强大的领导人。

9月，在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织（SCO）峰会上，雷西首次会见了中国国家主席习近平。在这次峰会上，伊朗总统呼吁加强与北京的经济关系，特别是在 "石油和能源、旅游、农业、贸易和投资 "领域。

2021年3月，经过多年的讨论，伊朗与 "时代的朋友 "中国达成了为期25年的战略和商业合作协议。它包括 "政治和经济条款"。

据法新社，中国也是多边对话的主要成员之一，与法国、德国、英国、俄罗斯和美国一起旨在恢复2015年达成的核协议，该协议冻结伊朗的核计划以换取国际制裁的解除。

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