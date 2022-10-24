台媒：胡锦涛哪想得到自己有这一天

台湾/中国/中共20大

台湾《上报》总主笔陈嘉宏今天在专栏中发表文章，指出，2006年元月，还没当上总统，刚接国民党主席未久的马英九在一场国民党青年团成立的大会里，勉励在场的年轻人说：“希望将来国青团也能培养出一个胡锦涛”。胡锦涛出身中国共产党青年团，被称为是“共青团派”，又简称“团派”，胡锦涛正是共产党“团派”的代表性人物。彼时，马英九用胡锦涛来勉励国民党的青年，颇有向共产党看齐的味道，其对时任中共总书记胡锦涛的敬佩孺慕之情更是溢于言表。

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上报的总主笔陈嘉宏写道，马英九这番话在台湾政坛立刻引发争议，其中之一是出身马英九团队的作家龙应台。龙应台为此在当时的《中国时报》写下一篇《请用文明来说服我──给胡锦涛先生的公开信》，文中批评马英九这番话是“他从政以来所说过的最不及格的笑话”。于今重读龙应台这篇文章，依旧直指核心、掷地有声。据陈嘉宏摘取若干片段于下：

“如果中国的‘价值认同’是由一群手持鞭子、戒尺和钥匙的奴才在垄断它的解释和执行，而独立的人格、自由的精神是被打击、戒律、监控的物件，请问，我们谈统一的起点理由究竟是什么呢⋯⋯而我对中国的情感还是有条件的，台湾还有很多热爱、深爱、无条件地执著地爱中国那片深厚土地的人──您又用什么东西去跟他谈统一，而他不致被人嘲笑、咒骂呢？”

“锦涛先生，您容不容许媒体独立，您尊不尊重知识份子，您用什么态度面对自己的历史，以什么手段去对待人民，每一个最细小的决定，都系在‘文明’这两个字上头。经历过野蛮，我们不得不在乎文明。”

陈嘉宏说，无论是当年以胡锦涛当“青年模范”的马英九，或是要求胡锦涛“以文明说服我”的龙应台，他们当然都想不到，在16年后，早已老病缠身，身形佝偻的胡锦涛，竟在众目睽睽之下，被公开架离中共20大会场。

胡锦涛是中共第四代领导人，当年由中共元老邓小平指定隔代接班，相较于他的前一任领导人江泽民、后一任领导人习近平，胡锦涛的企图心较小，作风也显得弱势；但也有学者认为胡锦涛谨守分际，作法更为制度化也较能预测，他主政的10年其实中国对外关系最为平顺、经济向上发展的黄金10年。

胡锦涛到底做了什么事惹怒了习近平，让习近平非得在这个全世界焦点所在的公开场合展示自己的权力，羞辱这位前国家主席兼总书记，外界不得而知。但这令人匪夷所思的一幕，倒是提醒台湾人几件非常重要的事情：

据陈嘉宏认为，第一、当年马英九把胡锦涛当成“青年楷模”，但马英九未曾有机会与胡锦涛正式打交道，反而曾与习近平有一场破天荒的“马习会”。马英九后来在自己口述的《八年执政回忆录》里提到与习近平短暂会面后的印象，说习近平是个“认真、细心、雄才大略的人⋯⋯我感觉到习近平的‘真诚’。”“习近平上任后，中共一再强调不会输出，也不会强迫他国接受中共的制度，让我内心感到‘震动’。”于今看胡锦涛被强行架离这一幕，不知马英九是否还觉得习近平“真诚”，内心是不是觉得“震动”？会不会为自己的政治判断与识人不明捏把冷汗。

第二、如果共产党习近平对于曾经提拔过他的前国家领导人都敢这样公开羞辱，那还有什么事情是他们做不出来的？如果连年迈的前国家领导人都深陷枷锁、命运未卜，这样的政权会如何对待自己的子民？台湾人有什么理由去相信它的虚妄善意与承诺？

第三、龙应台当年为了共青团旗下刊物遭到停刊，用力地写出3千5百字长文，要求胡锦涛“用文明来说服我”。事实上，不但胡锦涛的“文明”始终未向台湾叩关，如今面对权力更加集中、手段更为凶残的习近平，以及万马齐瘖、再无异见的中国社会，难道能让它“以武力来压制我”？龙应台先前所谓“鼓吹战争者都是罪人”的说法，从来不该是对着台湾人说的。

据陈嘉宏写道，身为国家前领导人，胡锦涛哪里想到自己会有这一天？就如同习近平应该也想不到10年后的他会如何？政治继承始终是独裁国家领导人的死穴，只是他们向来以人民为刍狗，拿台湾当人质。若看不清楚这专属于共产党的权本主义，却期望它以文明待我，那实在显得天真了。

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