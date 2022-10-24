“妇女能顶半边天”在习近平的“新时代”被抛弃了

中国女性地位

法新社北京电稿今天报道，她们代表了中国人口的一半，却仍然无法接触到上层权力。在周日中国共产党高层宣布的改组中，女性是主要缺席者。

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该报道说，事情似乎变得更糟：中共的决策机构政治局在其 24 名成员中不再有女性。这是自四分之一世纪以来，前所未见的情形。

在中共中央委员会中，女性的比例已经下降：从 5.4% 下降到 4.9%，在 205 名成员中只有 11 名女性。至于常务委员会，没有任何变化。掌权的七人，依旧是男人。

据中国内参（China Neican）一份文件感叹道：“女性在中国政治高层的代表性仍然严重不足，据统计，女性占中国人口的 48.8%，占共产党员的 29.4%”。

迄今为止，政治局中唯一的女━72岁的孙春兰已经退休。这位负责卫生政策的副总理定期被派到面临疫情反弹的城市视察。她因下令采取严格措施而被称为“铁娘子”

但几位分析人士指出，孙春兰在中国政治中仍然是一个例外，男性和根深蒂固的性别歧视网络依旧主导中国网络舆论，这些舆论往往会缩短有前途女性的职业生涯。

与毛泽东在 1950 年代宣布的口号相去甚远：“妇女能顶半边天”。

墨卡托研究所（Merics）分析师雅各布·冈特（Jacob Gunter）周日在推特上质疑说：“如果不允许女性成为政治局的一员，我不明白女性在中国应该如何“顶起半边天 ”。

对于悉尼大学教授陈明露（Minglu Chen音译）而言，“中国共产党对妇女权利的承诺更多是对改善她们经济权利的承诺”。她说，该党的理念是“女性加入工作世界”。

在习近平的随行人员中也是如此。加州大学圣地亚哥分校政治学教授维克多·施（Victor Shih）说：“习近平在浙江和福建省的大多数前男同事现在都加入了政治局，然而，他的前女同事没有一个能进入政治局，甚至没有获得省级领导职务。”

法新社指出，中国在 2001 年确实实施了配额制，要求除政治局外，各级政府和党内至少有一名女性在场。但由于缺乏监督机制，并没有得到真正的尊重。

“如果一个更好的配额制度已经到位并严格执行，那么我们就会开始看到成果，” 陈明露说。她认为，目前的情况“也是一党独大的结果”。

法新社总结称，1948年以来，中共中央政治局只招收了8名女性，其中副总理只有3人。

媒体和观察家都希望孙春兰能换成另外一个女人。要么是中国妇联主席沉跃跃，要么是贵州省党组书记沉义琴。

但没有女性被提拔。

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