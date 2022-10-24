新任政治局常委蔡奇曾访问台湾，见过很多人，考察过多个地方

中国/台湾/两岸关系

曾经在北京清除“低端人口”而产生很大争议的蔡奇晋身新一届中共政治局常委，被视为“大爆冷门”。根据中央社的报道，蔡奇还曾经在2012年7月访问过台湾，事后在大陆的媒体上发布“台湾行日记”。根据日记，蔡奇见了他在高雄的二舅与多名政经界人士，也考察了多个地方并赞扬台湾的便利商店。

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中央社报道，2012年，蔡奇在大陆媒体财新网发布的“台湾行日记”，周一被翻出并引发热传；到了傍晚，这篇文章已经遭到删除。

蔡奇是在2012年7月6日到12日到访台湾的，当时他是中共浙江省委常委、省委组织部长；从日记可以看出他跑遍了台湾。

根据日记，蔡奇搭乘台湾华信航空的班机，从杭州抵达高雄。在高雄，蔡奇首先“拜会（国民党）高雄市党部，与中常委黄一成、党部主委颜世一友好交谈。”

随后，蔡奇一行前往中山大学考察，受到杨弘敦校长的接待。之后，蔡奇前去看望当时已14年未见的二舅。

访台7天当中，蔡奇会见到诸多台湾政治人物，包含时任高雄市议长许崑源、新竹县长邱镜淳。国民党荣誉主席连战也会见了他们一行，时任副主席林丰正、蒋孝严、洪秀柱等人也在座。

日记提到，在会见许崑源的时候，“国民两党团总召陆淑美、洪平朗在座”，显示蔡奇也见到了民进党的政治人物。蔡奇还见了时任宜兰县头城镇长陈秀暖。

根据日记，除了会见政界人士，蔡奇还考察了台湾多个地方。蔡奇表示，7-11便利店值得一学。

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