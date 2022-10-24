李克强最快表态 维护习核心 栗战书汪洋紧随

中国/中共20大/李克强

中国国务院总理李克强22日未当选中共20届中央委员，确定明年3月卸任后退休。中央社引述中国官方央视新闻联播，李克强今天主持召开国务院党组会议，深入学习贯彻党的20大精神；会议表态坚决维护习核心。

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中国总理李克强主持召开国务院党组会议，表态维护习核心。据中国官方消息，与李克强一样未能连任中央政治局常委的全国人大委员长栗战书、全国政协主席汪洋，今天也分别召开人大、政协党组会议，学习贯彻党的20大精神，表态拥护习近平。

官方消息称，李克强24日主持召开国务院党组会议。会议指出，党的20届一中全会选举产生新一届中央领导机构，习近平总书记作了重要讲话。国务院党组和国务院部门要深入学习会议精神，“认真贯彻落实”。

会议并指出，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，“坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。”

中共20大22日闭幕，公布20届中央委员会委员名单，李克强未在名单内，提前宣告他不能连任政治局常委。明年3月全国“两会”召开，已任满两届总理的李克强将卸任，退出中共权力核心。

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