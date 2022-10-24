李强比李克强还强？路透说重振经济是艰巨任务

中国/经济/李克强

刚刚过去的星期天，中共总书记习近平被确认打破先例任第三个共产党总书记任期，他并介绍了政治局常委，其中包括上海共产党总书记李强，李强被认为现在有望接替李克强担任总理。政策内部人士和分析师周一表示，将于 3 月上任的中国下一任总理别无选择，只能加大刺激力度以重振受新冠病毒蹂躏的经济。

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据路透社今天引述分析说，习近平的下一任总理面临重振中国经济的艰巨任务。在习近平越来越重视安全的时候，新总理人选李强将负责推动增长，以抵御可能破坏社会稳定的广泛失业。

李强将面对世界第二大经济体一直受到严格的新冠疫情限制和不断加深的房地产危机的拖累问题，而随着执政的共产党加强对经济的控制，对任何有意义的改革的希望已经减弱。

周一，香港股市暴跌，中国股市也下跌，人民币走弱，此前中国最高管理机构的新阵容加剧了人们对习近平将以经济增长为代价加倍实施意识形态驱动政策的担忧。

一位政策消息人士匿名表示：“新冠疫情防控措施短期内不会大幅放松，楼市短期内不会回暖，改革派已被彻底消灭，打击了投资者的信心。”消息人士说：“新的经济团队将别无选择，只能在明年采取大规模刺激措施来支持经济，重点是投资和大项目。”

中国经济沙皇刘鹤是一位受过美国培训的经济学家，被视为早期改革背后的大脑，他将被习近平的另一位助手何立峰取代。据路透社报道，支持改革的央行行长易纲可能会在 2023 年达到强制退休年龄时下台。但李强的升职令许多政策内部人士感到惊讶，他们指出上海的新冠病毒疫情疫情处理不当，导致上海 2500 万人被封锁了两个月，而且李强在国家级经济角色方面缺乏经验。

据政策内部人士和分析人士表示，习近平以市场改革为代价推动国家主导的经济模式可能会危及他在本世纪中叶将中国变成全球大国的长期目标。

习近平的常委选择令投资者失望，他们一直希望他能留住一些改革派官员，包括前广东省委书记汪洋。

据路透社说，中国的经济奇迹始于 1978 年邓小平启动历史性改革，允许更多的私营企业和对外资开放经济。

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