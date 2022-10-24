胡锦涛或想说不？结果被架出去了

中共/20大/胡锦涛被离席

中共前总书记胡锦涛在20大会场“被离场”成谜，西班牙媒体发布更多细节，导火线疑似胡锦涛欲翻阅桌上文件但被全国人大委员长栗战书阻止并抢走，有网友推论恐为阻止胡对文件内容发言。

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据中央社今天引述消息报道称，关于胡锦涛中共20大“被离场”谜团，外媒拍到疑因翻文件想发表意见。而且中共20大22日上午举行闭幕会议，前中共总书记胡锦涛中途被架离席，行经中共总书记习近平后方时看似想要交谈说什么。

中共第20次全国代表大会22日闭幕式，坐在中共总书记习近平左侧的胡锦涛，疑似非自愿被工作人员搀扶提前出场。他在过程中面露不悦，多次抗拒，离开前还向习唸了两句，并拍了李克强的肩头。

胡锦涛究竟因何事被带离会场，已成为国际媒体热议话题，西班牙ABC报最新公布更多细节，其记者拍摄到胡被离场前更早且更完整的14张相片显示，似乎导火线与20大相关文件有关。这些相片显示，胡锦涛未戴眼镜一开始正在动前方桌上的一个文件夹，坐在一旁的栗战书转身伸手欲阻止胡，但胡无意停止，栗战书随即左手压住文件夹，右手则握住胡的左手，此时习近平微微转身，向远方召唤一名工作人员，工作人员一到，习下达命令，工作人员食指指向胡锦涛，习近平的命令已经很明显，同时间栗战书把胡锦涛要翻的文件夹拿走，且双手不忘压住文件。

随后第二名较年轻的工作人员赶到，双手轻扶胡的同时习近平再度下达命令，此时胡眼光略朝习的方向似乎也在听习给什么命令，之后工作人员告诉胡必须要离开了并开始扶他起身，此时原先第一位工作人员回到现场加入带离胡的任务，但胡锦涛第一时间抗拒，并不可置信地看着习近平，但习近平冷坐看着胡锦涛的被拉离位置，没屈服胡留下的请求，之后就是全世界看到的影像，胡锦涛被搀扶著提前出场。

相片另特别点出，胡锦涛在抗拒被带离时，栗战书一度想起身为他说情，但旁边的政治局常委王沪宁拉着栗的衣服，要栗战书别多事。

据该报道引述旅美的中国科普作家方舟子今天在推特（Twitter）发文指出，胡锦涛想翻看的文件夹里是中央委员候选人名单。据方舟子说，属于胡锦涛派系的李克强、温家宝、汪洋、胡春华个个面无表情直视前方，似乎早知会发生这样的事。李克强听到整个过程也没转头，只在胡走过拍他肩膀时才点点头。这种淡漠表现怎么可能是因为健康原因？只有栗战书坐立不安直擦汗，或者觉得自己惹祸或者是为人厚道。

有网友推论，从胡锦涛行动观察，不知当时是否想要特别关注某些文件，以及可能想要针对相关文件名单表达个人意见，习近平及亲信为阻止胡对文件内容发言才强势令胡离开，但这些都仅只揣测。中央社引述ABC报则表示，中共20大会议，习近平加冕成为红色皇帝，是毛泽东以来最有权势的领导人，除了批准习近平推动的党章修正案外，这次秘密会议还留下了一个值得谈论的历史时刻，即前任领导人胡锦涛被迫下台。

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