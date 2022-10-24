胡锦涛抗议还是遭清洗？官方沉默

中共/20大/胡锦涛被离席

在一个事件被计划细化、政治被秘密掩盖的国家，前国家主席胡锦涛戏剧性地护送中共代表大会闭幕后退出，让中国观察人士的猜测变得过度。但面对猜测臆想，官方却沉默。

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据路透社今天报道称，胡锦涛戏剧性地在中国代表大会退出引发猜测，官方沉默。

按照传统，上周六，79 岁的胡锦涛坐在他的继任者习近平的左边，后者正在争取周日确认的第三个总书记任期。

在五年一度的全国代表大会上，习近平任命了一个完全由忠诚者组成的常务委员会，不包括胡锦涛曾经强大的共青团派系中最资深的三名成员，从而巩固了习近平对权力的控制。

因此，时机和环境引发了人们对究竟发生了什么以及原因的狂热猜测：对于一个在一周前被扶上同一舞台时显得不稳定的胡锦涛来说，这是一个“老年时刻”吗？或者更险恶的东西：比如是胡锦涛的抗议？习近平的清洗？

许多评论员表示，这种象征意义至少说明了在习近平日益专制下，中国集体领导传统下东西，包括团派在消亡。

路透社说，事发照片和视频显示，胡锦涛伸手拿面前办公桌上的一个红色文件夹，被中国最高立法人大委员长栗战书拦住，随后胡锦涛被带下人民大会堂主礼堂的舞台。

有一刻，栗战书似乎试图帮助他，但被另一位政治局常委王沪宁阻止。胡锦涛似乎很苦恼，拒绝被押离台。胡锦涛与习近平谈了话，拍了拍他的青年团门生、即将离任的李克强总理的肩膀，然后他被带走。

有人评论说：“事实上，我很震惊，20大整个人群都没有对一个明显在挣扎的老人表现出任何同情。”“我感觉不舒服”。

中国官方新华社周六晚在两条英文推文中发表了唯一的评论，称胡锦涛一直感到不适，这一解释遭到了一些中国观察人士的怀疑。

推特在中国被封锁，国内媒体也未提及此事。

中国国家电视台周六晚间的新闻广播包括胡锦涛在代表大会上的画面，但那是在胡锦涛被架离开前。

路透社说，在周一的例行新闻发布会上，当被问及这一事件及其引起的全球关注时，中国外交部用新华社的推文作答。

中国国务院新闻办公室没有立即回应路透社的置评请求。

据路透社说，澳大利亚国立大学研究员本杰明·赫斯科维奇说：在习近平长达十年的任期内，向来不透明的中国政治变得更加隐秘。他说：“尽管对胡锦涛健康状况不佳的世俗解释看似合理，但中共对中国高级领导人和中国政治精英的隐秘态度让其产生了更多糟糕的解释。”在中国类似推特的微博上，一些社交媒体用户通过评论胡锦涛的旧帖子来暗示这一事件。但到了周六晚上，几乎所有带有胡锦涛名字的微博评论区都不再可见。

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