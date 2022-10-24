20大官场：曾经的太子胡春华被无情“出大局”

中国/中共20大

中共新一届领导层出炉，“团派”出身的副总理胡春华不但未如预测的“入常”，更未连任政治局委员。从曾经的“太子”到如今的“出局”，胡春华的际遇反映出中共官场最新现实。中央社称，胡春华“出局”后，在放眼政治局常委会全是“习家军”人马的政治现实下，有分析以“灭团”来形容团派在当今中共政坛的境遇。

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据中央社23日晚报道称，曾经的太子胡春华于中共20大被无情“出局”。

中共第20次全国代表大会昨天在北京闭幕，20届一中全会今天选出中央政治局委员、中央政治局常务委员、总书记等新一届领导班子。人事更迭是中共这次党代会最大看点。20大登场前，除了总书记习近平预期将无悬念进入第三任期，构成权力金字塔的中央委员会、中央政治局及中央政治局常委会的组成备受关注，并出现各种版本的权力组合。

其中一个版本的7名政治局常委包括被归为团派（共青团）现任国务院总理李克强、全国政协主席汪洋与胡春华，并看好汪洋或胡春华其中一人可望先“入常”，并于明年3月政府换届时接任总理大位。

昨天20大选出新一届中央委员会，李克强与汪洋出乎外界意料未在名单上，但仍有分析指胡春华还是有希望“入常”，在政治路上再迈步。但随着结果出炉，曾任18届、19届政治局委员的胡春华不仅未“入常”，甚至未能保住政治局委员。

外界无从得知所谓被灭的团派各人心态，昨天20大闭幕时，当另一名“团派”、前领导人胡锦涛因不明原因被“请”出会场并拍了一下李克强肩膀时，只见相邻而坐的李克强、汪洋面无表情、未发一语，而胡春华更在镜头之外。

据网上公开资讯，59岁的胡春华来自湖北贫农家庭，16岁时以全县文科状元考上北京大学中文系。1980年代，胡锦涛担任西藏区委书记时，胡春华为共青团西藏区委副书记。

胡春华的从政经历创造了中共政坛多项纪录，45岁时被任命为河北省副省长、代省长，成为当时中国最年轻的省级行政区领导人；2012年12月接替即将于次年3月担任国务院副总理的汪洋，出任中共广东省委书记，也是广东自改革开放以来最年轻的省委书记。

受胡锦涛赏识并当成接班人培养的胡春华在2012年11月中共18届一中全会晋升中央政治局委员，成为中共党和国家领导人。由于升迁路线与共青团分不开，因此被外界视为“团派”的一员。

虽然不是习派人马，胡春华在政治上一直行事低调、谨慎，但通往“接班人”的道路在2017年底中共19大受阻，未能成功晋升政治局常委，而与他共同被视为政治新星的时任重庆市委书记孙政才更是落马并被判刑，胡春华也成了“废太子”。2018年胡春华出任国务院副总理，在4名副总理当中排名第3，分管农业和扶贫。

据中央社，2021年初，中国政府宣布完成了消除绝对贫困的任务，脱贫攻坚战取得了“全面胜利”，而一年多后的今天，作为国务院扶贫开发领导小组组长的胡春华则黯然出局。不过由于胡春华仍是中央委员，预料仍将获安排。

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