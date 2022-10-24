20大甫落幕 特斯拉开打价格战？

中国/20大/特斯拉

特斯拉（TSLA.O）已将其 Model 3 和 Model Y 汽车在中国的起步价下调了多达 9%，扭转了整个行业在有迹象表明需求疲软的情况下上涨的趋势。中国是世界最大的汽车市场。观察注意特斯拉带动的价格下调是否能够让中国汽车市场在20大后力挺出现小“阳春”景象。

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据路透社今天报道说，特斯拉将中国几款车的价格下调至多 9%，分析师警告这是“价格战”。

周一在电动汽车 (EV) 巨头中国网站上发布的降价信息是特斯拉 2022 年在中国的首次降价，此前特斯拉上个月开始向选择特斯拉保险的买家提供有限的激励措施。

特斯拉首席执行官埃隆马斯克上周表示，中国和欧洲正在经历“某种程度的市场疲软”，特斯拉表示将无法实现今年的汽车交付目标，因此此次降价。马斯克上周告诉分析师，本季度的需求强劲，并表示他预计特斯拉将“抵御衰退”。

招商银行国际（CMBI）表示，特斯拉的降价突显了中国电动汽车制造商的竞争风险日益增加，预计到 2023 年，全行业的销售将放缓。而CMBI 分析师石骥表示，“降价凸显了可能有价格战。”

周一公布的数据显示，9 月份中国零售额增长 2.5%，低于预期的 3.3%，也低于 8 月份 5.4% 增长的一半。分析师警告称，中国汽车库存日益过剩，中国 9 月份汽车销量增长放缓，而电动汽车销量则以五个月来最慢的速度增长。

由于原材料成本上涨，这家美国汽车制造商和几家中国竞争对手自去年以来已多次提价。但特斯拉也定期调整其在中国的汽车价格，包括降价，以反映政府补贴。特斯拉告诉路透社，它正在根据成本调整价格。该公司表示，尽管中国严格的零新冠疫情限制对经济产生影响，但其上海超级工厂的产能利用率有所提高，而供应链仍保持稳定，从而降低了成本。

路透社引述招银国际表示，继特斯拉之后，预计其他汽车制造商将需要降低电动汽车和插电式混合动力汽车的价格。

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