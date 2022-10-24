20大闭幕式胡锦涛被架走 胡海峰狂捧习近平也没用

中共/20大/胡锦涛被离席/胡海峰

在中国共产党第20次全国代表大会闭幕会场上，前中国国家主席胡锦涛被架离场的景象获外媒捕捉，影片疯传震撼全球，包含微博等中国社群网站，完全没有任何胡锦涛被带离场的相关贴文，中国官方也无任何正式的报导。仅由新华社官方推特帐号发文宣称胡锦涛身体不适。此次二十大权力更替，以胡锦涛为代表的共青团势力全数跌出中共领导层，形同全灭。台湾媒体今天报道称，尴尬的是，胡锦涛的儿子胡海峰在参与二十大时受访，还大力赞扬习近平一番。

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据新头壳署名谢佩玲今天报道称，中国团派团灭！胡锦涛被架走，儿子狂吹习近平也没用。

该报道称，胡海峰过去曾不断向习近平“表忠”，去年接受访问时更表示，“习近平科学思维方法，是马克思主义思想方法和工作方法的有机统一，源于深邃的思考、强烈的担当、深厚的情怀和丰富的实践，其在浙江的探索与实践全面形成了在省域层面对中国特色社会主义进行理论创新、实践创新、制度创新的系统成果，是习近平总书记留给浙江的宝贵精神财富。”

新头壳说，胡锦涛儿子胡海峰为现任中共浙江省丽水市市委书记，也是今年的20大代表，在二十大开幕时，他接受访问被问到胡锦涛相关问题时，就已被问到父亲的相关问题，但他选择避而不谈，仅称“天气很好”，在二十大过程中，还大力赞扬20大报告反映国家所需、民心所盼，自己深受鼓舞，备感振奋。

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