20大闭幕式：栗战书为啥拿走了胡锦涛的机密文件夹？

中国/胡锦涛

中共二十大在习近平“大获全胜”下落幕，闭幕典礼上前国家主席胡锦涛“被离场”的话题持续延烧，不少外媒争相揣测原因。近日有西班牙媒体《ABC International》公布最新照片，当时记者拍下的画面显示，胡锦涛曾想翻开眼前的文件夹却被阻止，随后习近平找人过来，胡锦涛就被带走，这段连续画面又引发热议。

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据自由时报今天引述新闻报道说，胡锦涛因这事“被离场”？ 中共20大神秘文件夹疑曝光！该报称，对此旅美中国作家“方舟子”推断，胡锦涛原本想翻阅的可能是中共中央委员候选名单。

该报说，中共官方虽宣称胡锦涛是因身体不适离开二十大会场，但“被离场”的原因众说纷纭，外界几乎普遍认为背后原因不单纯。原本外界大多依据《法新社》的影片剖析，之后《ABC International》记者迭兹（Pablo M. Díez）公开22日拍到的4张照片，时间序上略早于《法新社》的影片，网络开始疯传，让此事件讨论热度直线上升。

从迭兹拍到的4张照片中可以看到，胡锦涛原本伸手似乎想要翻开眼前的红色文件夹，但被坐在左手边的中国人大常委会委员长栗战书制止，栗战书甚至直接压住胡锦涛的手，还拿走文件。这段过程被胡锦涛右手边的习近平看在眼里，立刻转头示意中央办公厅副主任孔绍逊过来交代了几句，当胡锦涛架走时，那份文件已经在栗战书手上。最后出现一名随扈站在胡锦涛后方，习近平下了指示，一度僵持之后，胡锦涛被架离现场。

据该报道，对此，香港作家、时事评论员冯睎干今天（24日）透过脸书表示，迭兹这一系列照片透露了胡锦涛被赶走的前因后果，原因明显并非身体不适，而是胡锦涛一直想要从栗战书手上取回自己的文件夹，“虽然这4张照仍留下未解疑团，例如红色文件夹里面究竟有什么，导致栗战书要阻止他捉摸或翻阅呢？如果胡锦涛不能翻看那文件夹，为什么又要刻意摆在他面前？”

据冯睎干接着说，“不过（照片）也让中共的‘身体不适论’显然不攻自破，这组照片也解释了法新社影片一些奇怪的细节。片中胡锦涛尝试拿习近平的文件，被习近平制止，很多人因此认为胡锦涛是老糊涂了，甚至是老人痴呆，错拿了习近平的文件。但看了ABC记者这几张照片，便知道胡锦涛根本不是老人痴呆，只因为他自己的文件夹被栗战书hold住，胡锦涛情急之下，才想夺走习近平的文件夹看个究竟。”

据冯睎干直言，“胡这下‘突袭’是否出乎习的意料之外，不得而知，但‘禁止胡锦涛翻看面前的文件夹’，则似乎是栗战书早已收到的‘秘密命令’，在场众官，相信不少已心中有数。尽管有些细节还不清楚，但随着四张照片曝光，我们已越来越有理由相信，这是‘习家军’精心设计的表演。”

该报道称，至于红色文件夹内容为何，中国旅美作家方舟子24日在推特上分享一张外媒拍到随扈手上文件的特写照，推断“胡锦涛想翻看的文件夹里是中央委员候选人名单”，习近平想阻止胡锦涛对这份名单发表个人意见才命人架胡锦涛离场。

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