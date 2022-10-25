习近平获连任后美国官员回应：对华立场不变

习近平

习近平在中共20大上获得连任并组建新的政治局常委，美国官员称，美国不会因此而改变对北京的立场。

广告 继续浏览后续

白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）周一表示，美国“保持沟通渠道的开放，包括在最高领导人级别上”。柯比还说：“大家已经听说过总统先生曾谈到可能在下个月在巴厘岛20国集团峰会上与习近平主席会晤，相关团队正在努力促成此事。”柯比说：“依然遗憾的是，中国关闭了那些工作层级的沟通及双边接触。”

柯比没有回答关于胡锦涛被强迫带离20大会场事件的质询。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周一表示，中共20大闭幕及相关领导层变动“不改变我们对中国的策略”，即在国家安全问题上竞争的同时，在任何可能的领域与中国就全球事务进行合作，包括气候变化和卫生、禁毒及防核武扩散等。

但美国国会议员对中共政局的新变化表示担忧。众议员法伦（Pat Fallon）周一发推说，近期有关习近平巩固权力、任命亲信的报导令人深感忧虑。“我们必须加强印太地区的威慑，并继续在东南亚进军。”

参议员沙利文（Dan Sullivan）发推说：中共党代会已经结束，这对美国价值观和利益以及和平前景来说都是坏消息。他表示：习近平成为最高领导人，程度甚至超出大多数人的想象。他在中共领导层中插满了忠诚者，加强了对中国的控制，并获得了终身权力。他说，中共是本世纪对美国利益、价值观和繁荣的最大全球威胁，“我们有很多工作要做来对抗它并保持和平。沙利文还提到胡锦涛被公开带离会场的事件。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅