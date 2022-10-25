习近平20大绝对掌权后 台湾开70国民主人士研讨会

台湾/民主活动人士会议

在中共总书记习近平被再次任命为中国共产党领导人两天后，台湾总统蔡英文周二在台湾举办的70国民主活动家国际会议上警告说，专制政权带来的威胁是 "对全世界民主人士的警醒"。

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据法新社说，习近平连任后，台湾接待了来自70个国家的民运人士并召开民主研讨会。

台湾一直生活在中国入侵的威胁之下，中国认为台湾是中国领土的一部分。而中国国家主席在第三次当选为共产党总书记前不久重申，如果有必要，北京将 "永远不会放弃使用武力"。

台湾总统蔡英文对来自70个国家，包括俄罗斯、乌克兰和伊朗的约200名官员和活动人士说，台湾人民 "从未在威权干预的挑战面前退缩（......），并与试图破坏台湾民主的力量作斗争"。

蔡英文以俄罗斯入侵乌克兰为例说：来自独裁政权的挑战是对全世界民主人士的一个重要警醒。

与会者中包括香港持不同政见者罗冠聪，他在2020年逃离香港后首次回到亚洲。

罗冠聪在会议间隙接受法新社采访时说，"非常清楚"，习近平正在 "积聚 "和 "集中更多的权力"，他并对此担心 "对世界产生非常不好的影响"。

罗冠聪是香港最知名的民主活动家之一，面临着在中国领土上破坏国家安全的指控。罗冠聪说，北京的 "一人独裁 "将变得越来越难以预料。习近平和普京 "把个人的野心看得比国家的稳定更重要。罗冠聪说：“这意味着他们可以通过实际威胁台湾和世界其他地区而采取更危险的行动。”

法新社说，中国是莫斯科的一个重要盟友，中国并没有谴责俄罗斯在2月份对乌克兰的入侵，这让人们担心中国可能对台湾采取同样的做法，试图吞并台湾。

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