华日称习家军为习的梦之队 但指市场担忧合情合理

中国/经济

中国领导人习近平周末揭开了一个完全排除了竞争对手的新领导阵容，展现出他对权力的掌控。华尔街日报说，市场周一以暴跌做出回应，这种反应恐怕是合理的。

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据华尔街日报署名Nathaniel Taplin今天称，面对习近平的“梦之队”，市场担忧合情合理。

该报说，习近平如此巩固最高权力让市场感到意外，尽管《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上周在报道中已预测他将对中国最高权力机构——政治局常委会展开大洗牌。中国周一上午发布的第三季度经济数据也许并非当日市场大跌的主要原因，特别是考虑到3.9%的增长率实际上已经超出多数经济学家的预期。这份数据原本应在上周发布，但后来被推迟，且没有解释原因。

经过这次改组，几个被认为更亲近市场的关键人物被排除在核心圈子之外，其中包括现任总理李克强和原中共广东省委书记汪洋。上海市委书记、习近平的亲信李强似乎有望成为中国下一任总理，意味着他将掌控政府官僚机构，尽管他对今年春天上海灾难性的疫情封控的处理方式引发了争议。

副总理胡春华曾被认为是总理的潜在人选，他属于共青团派，李克强和前最高领导人胡锦涛也被认为属于这一派系。胡春华之前的晋升可能意味着党内对习近平的施政尚有阻力，而这一次胡春华不仅没能进入政治局常委会，更是被挤出了由24人组成的政治局委员会，表明其地位被严重削弱。

周一市场反应的一个突出之处在于下跌的广泛性。在习近平去年发动的整顿行动中成为重点靶子的互联网科技公司不出所料地下跌，阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 简称：阿里巴巴)和腾讯控股有限公司均下挫11%。

据该报道，但即便是习近平政府青睐的一些国有企业的股价也出现下滑，例如，中国领先的芯片制造公司中芯国际集成电路制造有限公司和电池龙头企业宁德时代新能源科技股份有限公司分别下跌了3.6%和2.2%。在高盛(Goldman Sachs)“小巨人”投资组合中排名前十的股票中，只有三只股票勉强上涨。这个投资组合包含了高盛选定的半导体和特种化学品等热门行业的中小市值中国公司。

这种市场表现或许可以解释为，习近平在跟西方的关系问题上持不妥协的立场，这虽然意味着某些行业可能因为符合国家自给自足的战略而获得更多金融支持，但也可能因此面临西方更严厉的限制，比如拜登政府在10月中旬推出的旨在遏制中国芯片制造公司的限制措施。另一种解释是，习近平进一步集中权力和他所偏爱的政策对未来的整体增长非常不利，即便是受政府青睐的行业从长远来看也前途黯淡。

针对后一种解释，基本上有两种担心。首先，习近平主政下的中国经济已重新向政府主导模式倾斜，生产力增长已经减弱。第二个担心是，当习近平的政策有过火的倾向时，制衡他的力量将进一步减少，愿意直言其施政过失的下属也会更少。

华尔街日报说，显然，周末的高层换血意味着习近平牢牢掌控权柄。市场感到紧张是合情合理的，只是政府对市场的反应恐怕不会像过去那么在乎。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E9%9D%A2%E5%AF%B9%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E7%9A%84-%E6%A2%A6%E4%B9%8B%E9%98%9F-%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%8B%85%E5%BF%A7%E5%90%88%E6%83%85%E5%90%88%E7%90%86-11666673408

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