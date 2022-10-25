台媒称20大闭幕式上胡锦涛可能急了：“怎么跟我事先讲的不一样? ！”

中共/20大/胡锦涛被离席

中共二十大闭幕式上出现了令人惊诧的一幕：坐在中共总书记习近平旁边的前总书记胡锦涛被工作人员强行带离会场，引起高度关注。专家认为，在众目睽睽下，中共大可不必让国际媒体来拍这一幕，这是习近平刻意在“杀鸡警猴”；另外，外界猜测，此次二十大团派被团灭，而胡锦涛似乎蒙在鼓里，被演了一出戏。国际媒体纷纷推测，这很可能是习近平故意在向西方发送讯息。

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据新头壳newtalk署名陈嫺蓉今天引述消息报道，“怎么事先跟我讲得不一样? ” 胡锦涛二十大被架走内幕多，那本“红色文件夹”成关键。胡锦涛似乎想翻开眼前的红色文件夹被阻止，随后习近平找人过来，胡锦涛被带走，其原因似乎是围绕着这个红色文件夹的抢夺。

毕竟在戒备森严的中共党代会，发生前总书记在众目睽睽下被强行带离会场，引发国际上高度关注。

这场戏发生在记者进场后，国际高度关注。《纽约时报》对此称，“就像中国政治中的许多其它事情一样，真相可能永远不会被揭露。但是，这一幕在记者被允许进入大厅后不久发生，其时间至少是有暗示性的。”

《BBC》 表示，共产党的大会通常高度脚本化，这让人们猜测胡锦涛离开的时机可能并非突发事件。他当天早些时候参加了闭门会议，然后在最后一段时间允许媒体进入。就在摄像机设置好之后，官员要胡锦涛离开。

《金融时报》则认为，前国家主席胡锦涛戏剧性地退出了二十大闭幕会议，扰乱了为庆祝习近平第三次执政而精心设计的程序。

该报道引述台湾国立政治大学教授李酉潭说 :“胡锦涛是上一届的总书记又是团派人，所以习近平是借这个机会展示权威，他是杀猴警鸡，不是杀鸡儆猴。因为将胡锦涛架走，用这种方式来展示权威，尤其是在这种众目睽睽之下，中共大可不必让国际媒体来拍这一幕。”他说，“他们的会场开会并不是全部都公开，那既然让大家来拍这一幕，代表他就是要让国际知道，他的权威可以让前任总书记被架走。”

在周一（24 日）的例行记者上，据《路透社》称，当被问及这一事件及其引起的全球关注时，中国外交部都用《新华社》的推文作答。 鉴于胡锦涛离场掀起的舆论大波，《新华社》周六（22 日）在英文推特官方帐号解释，记者获悉，胡锦涛“会议期间身体不适，工作人员为了他的健康，陪他到会场旁的房间休息”、“现在好多了”。

据中山大学大陆研究所卢政锋教授说 :“旧时代结束，新时代来临！台湾与西方国家都认为，胡锦涛是被架离。这是专制、独裁政权的威吓。对内镇压同志，要求忠诚。对外传达社会主义现代化强国更强硬。”

据该报分析 1：胡锦涛受骗了 李、汪似乎已知 表情木然。2：中共高层极度不团结，不稳定。

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