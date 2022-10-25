《富比世》称抖音锁定特定美国人行踪

中国/美国抖音

美国《富比世》（Forbes）杂志引述文件报导，TikTok母公司“字节跳动”（ByteDance）的中国团队未经同意，就迳行展开以TikTok应用程式（APP）监控一些特定美国公民个人位置的计划；执行该监控计划的团队隶属字节跳动的内部审计和风险控制部门，由北京高层主管高宋晔（音译）领导，他向字节跳动共同创办人兼执行长梁汝波汇报。

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据自由时报署名杨芙宜今天引述消息报道，富比世透露，抖音TikTok从北京跨国监控，锁定特定美国公民行踪。

美国《富比世》（Forbes）杂志引述内部资料文件指，TikTok母公司“字节跳动”的中国团队未经同意，就展开以TikTok应用程式监控一些特定美国公民个人位置的计划。

《富比世》说，该团队虽主要对字节跳动现任和前任员工潜在不当行为进行调查，但资料显示，字节跳动内部审计（Internal Audit）团队在至少2个案例中，计划收集有关一名美国公民行踪的TikTok数据，而该公民与该公司从未有聘雇关系。

该刊物引述资料显示，上述计划是由位在北京的字节跳动一个团队从美国用户的设备中获取实体位置数据。 消息说该计划涉及未经同意，迳行取得一些美国用户装置的位置数据。

美国参议院情报委员会今年7月开始调查TikTok是否误导了国会，隐瞒了今年稍早时候该公司中国员工访问浏览美国数据的资讯。网络新闻媒体BuzzFeed先前披露，美国用户数据曾被中国字节跳动员工多次访问。

抖音TikTok发言人莎娜汉（Maureen Shanahan）向《富比世》表示，TikTok根据用户的IP地址收集大致的位置资讯，“除此之外，帮助向用户显示相关内容和广告，遵守适用法律，并检测和防止欺诈和不真实行为”。

不过，根据《富比世》查阅的资料显示，字节跳动的内部审计团队已经有计划地使用这些位置资讯，来监视美国公民个人，而非用于目标广告或任何其它目的。该刊说，为了保护消息来源，因此没有披露资料中提到所计划监控的性质和目的。

根据《富比世》，TikTok和字节跳动没有回应《富比世》询问是否其内部审计团队已锁定任何美国政府成员、权益运动人士、公众人物或新闻记者行踪展开监控。

美国拜登总统9月甫签署行政命令，列举了美国外来投资委员会（CFIUS）在评估外资所有权的公司时，应考虑到的具体国安风险，强调外国敌手取得美国人数据所带来的风险，尤其关注外国公司可能使用数据“对个人或个人群体进行监视、追踪、跟踪和锁定，对国家安全有潜在的负面影响。由美国财政部主导的跨部门机构CFIUS负责评估企业并购交易和投资的国安风险，正调查TikTok的中国所有权是否可能让中国政府能够取得美国TikTok用户的个人资讯。

该报道称，根据《富比世》查阅的内部资料显示，包括TikTok执行长周受资在内的公司高层主管曾命令该团队调查个别员工，即使在有些员工离开公司后，该团队仍在对他们进行调查。根据字节跳动内部办公管理软件“Lark”的文件和记录，内部审计团队使用一个被员工内部称为“绿色通道”的数据请求系统。这些文件和记录显示，中国有通过“绿色通道”对美国员工讯息的递交请求，并已从中国调取了这些数据。

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