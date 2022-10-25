朔尔兹向习近平示好？德国当局称部分允许中资购进汉堡港

中国/德国/汉堡港

面对争议与警告，德国政府拟折中处理，允许中资购进，但减少原有份额。据一位政府消息人士周二表示，德国政府正在考虑允许中国在汉堡一个港口码头的有争议的股份，但将股份减少到24.9%，这是与总理朔尔兹拒绝阻止该交易有关的妥协方案。

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就汉堡港争议案，德国政府消息人士告诉法新社，有关部委正在 "考虑将汉堡港口码头运营的股份限制在24.9%"，而不是中国集团中远公司最初谈判的35%。并说这将是避免最坏情况的 "紧急解决方案"，这位消息人士还说，根据他的说法，"正确的解决方案 "是 "全面禁止 "中资购进。

但这项交易在德国总理府和涉及该文件的六个部委之间存在分歧，包括经济、内政和国防部。六个部委一致反对这项中资购买交易。

据德国媒体报道，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）本人曾是汉堡市长，他拒绝阻止这个有争议的项目，该项目是一年前初步协议的主题。德国政府必须在10月底前将该交易列入内阁议程，以防止该协议被自动认可。消息人士指出，将销售限制在24.9%将使 "从战略参与"，即封锁派的少数人的指控，变为 "简单的财务参与 "，并成为可能。

朔尔兹为收购开绿灯的决心引起了一些德国政党的批评，包括社会民主党与绿党和自由党组成的联盟。

汉堡港是德国最大的商业港口，是仅次于鹿特丹（荷兰）和安特卫普（比利时）的欧洲第三大港口。中远公司是中国最大的船东。

据柏林总理府认为，中国人在其他西欧港口的控股权已经存在。安特卫普和鹿特丹等地过去都达成了这样的协议，这使汉堡在竞争中处于不利地位。

但该中资购进项目的反对者认为，时代已经改变。自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟更加强调对关键基础设施的保护。德国一直被批评没有注意到关于德国对俄罗斯天然气的过度依赖的警告。

法新社说，欧盟委员会在春季就该计划向德国政府发出警告，这也为朔尔茨计划于11月初的中国之行蒙上了一层阴影，这是欧盟国家领导人自2019年底以来首次访问北京。

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